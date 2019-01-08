质疑柔董联合法性‧萧庆璋报案促重选 柔佛州董联会前署理主席萧庆璋再次质疑柔佛州董联会的合法性，同时对此到警局报案，他今日声明将最后一次劝请柔佛州董联会主席陈大锦解散柔董联会并重选，并在7日内给予回复，否则他将采取后续行动。

萧庆璋针对柔佛州董联会的合法性到警局报案，最后一次劝请陈大锦解散柔董联会并重选。（图：星洲日报）

（新山7日讯）柔佛州董联会前署理主席萧庆璋再次质疑柔佛州董联会的合法性，同时对此到警局报案，他今日声明将最后一次劝请柔佛州董联会主席陈大锦解散柔董联会并重选，并在7日内给予回复，否则他将采取后续行动。

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他担心，如今已是董总主席的陈大锦，或会因为柔州董联会的不合法，而影响董总的合法性也受到质疑。

指去年12月30日特大“非法”

他今日召开新闻发布会表示，由于早前多次促请陈大锦解散柔董联会现有的理事，并重新选举的建议都不受理，因此他昨日到警局投报，要求当局调查。

“我昨天也再次到柔州社团注册局，拿到了最更新的柔州董联会章程和理事名册，再次的证明组织违反章程行事。”

他称，尽管他独自一人召开新闻发布会做出上述声明，但他并非“孤军作战”，全国各地也都有不少人关注此事，并表达支持他的立场。

此外，他也认为，陈大锦于去年12月30日召开的特大是“非法特大”，并质疑当天的出席人数有虚报，因此他也挑战陈大锦公开当天出席的代表名单以表清白。

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另一方面，本报记者尝试致电陈大锦就此事作出回应，惟在截稿前，陈大锦未接听电话。