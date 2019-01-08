骆宇欣·风过西窗是改变，还是双重标准 如今的世俗法律，21岁才能合法购酒合法饮酒，有些国家如泰国甚至还立法管制卖酒的时段，特定宗教节日甚至强制夜店不得营业。

享乐是人类的天性，从古希腊开始，就有所谓的酒神文化，在农作物丰收囤积了足够的口粮后，平民用剩余的谷物酿啤酒，贵族则享用葡萄丰收后酿制的葡萄酒。至于中华民族的酒文化，更是流传在千年以来的文学作品，传唱了不少诗酒风流。

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享乐也被世界各大宗教视为纵欲的罪孽，过度饮酒会让没有自律者丧失理性，于是在宗教法制渐渐发展成熟后，饮酒也成为一种必须被节制的事物。

如今的世俗法律，21岁才能合法购酒合法饮酒，有些国家如泰国甚至还立法管制卖酒的时段，特定宗教节日甚至强制夜店不得营业。

另外，在一些宗教法律里，教徒饮酒甚至还必须受鞭笞，接受教育辅导，净化心灵。

同样是麻醉品，这显得饮酒更倾向于道德和宗教层面的“罪”，而不是如世俗法律管制的毒品般会引起成瘾和造成生理上不可逆转的损伤。

在目前贩毒仍然会招致强制死刑的国度里，吸食大麻和饮酒，虽然同样是享乐，但罪名孰轻孰重，已经很明显。

在夜店区泛滥的毒品贩卖，显然也是不争的事实。

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自律者固然会负责任地小酌浅饮坚决不碰毒品，也难保不会有人为了寻求麻醉，从吸食传统毒品如哥冬水到大麻，再到进一步刺激的新型药丸或注射型毒品，这似乎是吸毒者追求感官刺激的“终极之路”。

上个周末的吉隆坡夜店临检就查出了大量疑似涉毒人士，包括部长儿子也因尿检不过关而“未定罪仍无辜”。

这事件，可说是家庭不幸，因为父亲长期忙于国事，忽略了家庭，忽略了关心子女的社交和成长，为人父母，难啊。也能说是媒体突出报道，揭露了这样的丑闻，让部长颜面扫地。

幸运的是，拥有一名好父亲，特别是，身为高官的关心儿子的好父亲，未定罪仍无辜的儿子很快就被保释，就连尿检也要等2个月后才有报告。窃以为，就算最严谨的尸检，所需要的时间也不过如此。看来国家司法和鉴证机关的严谨和认真程度确实有所改变，真是可喜可贺。

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前朝的官二代只不过在酒店喝红酒泡台妹，虽不犯世俗法律，却显然是违背了宗教道德，就被抨击得体无完肤。反观如今新朝代的人民对疑似涉案的吸食大麻事件展现了成熟的包容度，可见是思想与承认大麻合法化的外国接轨，真让人欣慰。