证监会：坠2非法投资计划·吁受害者2月6前索赔 大马证券监督委员会今日促请涉及两项非法期货和股票交易计划的受害者，在2月6日之前提交索赔申请。

（吉隆坡7日讯）大马证券监督委员会今日促请涉及两项非法期货和股票交易计划的受害者，在2月6日之前提交索赔申请。

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第一项计划是与卡哈默哈末达希尔（Kahar Mohd Tahir，身份证号码670215-01-6185）有关，第二项计划则是与莫哈末菲查惹拉鲁丁有关（Faiza，身份证号码760405-01-5625）。

证券监督委员会今日发文告指出，调查显示，这两人在2015年2月至12月期间向民众非法募款，据称投资在期货和股票交易计划。这两人是在无牌下执行基金管理活动。

“在对两人实施行政制裁之后，当局于2016年10月至2018年4月针对两起个案发起赔偿程序。2018年9月，从两人账户共获得85万4173令吉20仙，以便归还给符合条件的投资者。

至今，该委员会已成功支付74万4844万令吉30仙给25名受影响的投资者。

受这两项投资计划影响的民众可在2月6日下午5时之前提出索赔申请，并符上所需的投资证据给证券监督委员会。

有关索赔表格以及更多相关详情，可通过www.sc.com.my/regulation/enforcement/claim网站查询。任何询问，可联络客户及投资办公室，电话是：03-62048999