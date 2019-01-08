星观点·维护君主立宪制 苏丹莫哈末五世担任国家元首期间经历了509全国大选的历史时刻，见证政权的和平更迭；较后更特赦了身陷囹圄的公正党领袖安华。

国家元首苏丹莫哈末五世陛下退位的消息，引起国内外关注。苏丹莫哈末五世是我国独立61年来，第一位退位的在任国家元首。

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苏丹莫哈末五世在去年11月初以健康理由请假2个月，由副国家元首苏丹纳兹林沙暂代其职务。

上个星期，开始流传苏丹莫哈末五世退位的消息，不过当时吉兰丹州政府否认此事。然而，随着国家皇宫作出正式宣布，这项消息已经成为事实。

马来统治者理事会须商议接任的国家元首人选，并按照程序在4周内推举新任国家元首。马来统治者理事会已议决由副国家元首苏丹纳兹林沙担任代国家元首，直到理事会选出新任国家元首。我国奉行君主立宪制，国家元首既是国家最高象征，也是三军总司令与伊斯兰领袖，是国家体制中重要的角色，因而期望马来统治者理事会能尽快推举新任国家元首，以便国家的运作与发展能更顺利地进行。

另一方面，对于苏丹莫哈末五世退位的决定，社会应给予充份的尊重，不要作出没有根据的猜测，也不要胡乱议论。苏丹莫哈末五世决定退位，自有其理由，社会应该献上祝福，祈望殿下回到吉兰丹之后，继续与民同在，关爱子民。

苏丹莫哈末五世担任国家元首期间经历了509全国大选的历史时刻，见证政权的和平更迭；较后更特赦了身陷囹圄的公正党领袖安华。诚如国家皇宫王室事务协调官的文告所指出的，苏丹莫哈末五世担任国家元首期间，努力履行一国之首的责任，作为稳定的支柱、正义的来源、团结的基础，以及人民的保护伞。对于苏丹莫哈末五世的付出与贡献，国人应该珍惜。

苏丹莫哈末五世的个性随和，在担任王储期间，曾在没有随从的情况下，自驾巡视水灾灾区，显示其对人民的关爱与亲民作风。

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苏丹莫哈末五世退位之际不忘呼吁人民保持团结、互相容忍以及共同承担维护国家的责任，确保马来西亚继续保持和谐与安宁，国人要把这番叮咛听进耳里，放在心上，表现在行动上。