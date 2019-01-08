狮城总检长：去年充满挑战．“新马关系备受考验” 据《亚洲新闻台》（Channel News Asia）报道，黄鲁胜在2019年法律大会开幕礼上指出，大马除了在2周前撤销覆核白礁岛主权裁决的申请，其政权更替也对两国项目，如隆新高铁造成很大的影响。

（新加坡7日讯）新加坡总检察长黄鲁胜坦言，去年是充满挑战的一年，新加坡与最亲近的邻居双边关系也“备受考验”。

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“作为一个小国，新加坡永远不会受到邻国，尤其是马来西亚的政治变化影响。”

据《亚洲新闻台》（Channel News Asia）报道，黄鲁胜在2019年法律大会开幕礼上指出，大马除了在2周前撤销覆核白礁岛主权裁决的申请，其政权更替也对两国项目，如隆新高铁造成很大的影响。

“我们的官员随时就此事在谈判小组的支持下，向政府提供建议。”

他指出，结果是积极和平衡的，两国最终达成一致的解决方案。

他也说，跨境关系管理是总检察署去年的重点工作，新加坡总检察署会继续在大马相关课题上支持政府，包括马新海域界限、跨境航空管理权和水供协定。