哈山卡林：转苏丹地“不健康”`“请求苏丹归还龟咯岛” 公正党柔佛州联委会主席哈山卡林请求柔佛苏丹依布拉欣将龟咯岛的土地，归还给人民及柔佛州政府。

（柔佛．笨珍7日讯）公正党柔佛州联委会主席哈山卡林请求柔佛苏丹依布拉欣将龟咯岛的土地，归还给人民及柔佛州政府。

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他认为，龟咯岛国家公园地位被撤除后，并在1934年苏丹地法令下，龟咯岛从原本属于柔佛州政府土地转为柔佛苏丹个人名下的“苏丹地”（SultanateLand），是“不健康”的事情。

他强调：“我们尊重及爱护王室，但是我们请求（merayu）柔佛苏丹将龟咯岛的土地归还给人民及政府，让它回到原本的国家公园地位。”

哈山卡林是于昨晚担任涉嫌侮辱柔佛王室的行动党笨珍县议员卡玛鲁阿里芬的代表律师，在步出笨珍警察总部时，接受媒体询问时这么表示。

建议恢复国家公园地位

哈山卡林也呼吁柔佛州政府与柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安运用智慧处理龟咯岛课题，并向柔佛苏丹提出建议，重新将龟咯岛在宪报上公布，恢复国家公园地位。

他认为，我们不希望看到龟咯岛的课题，被人民视为一宗光天化日下“抢夺土地”案件。令人伤心的是，我们已经听到类似的指责，我们爱护王室，因此希望避免这样的事情发生。