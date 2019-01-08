叶静薇·纠正错误 任何人都知道，生活必须有付出才能有收获，供应商也不能是例外。

“学校拨款，索回扣30%”事件爆发后，麻坡县署发文告证实有关自称是“议员助理”的男子是县署委任的供应商代表，30%是供应商的利润，而非佣金，并指索取30%回扣是乃双方沟通上的误会。

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虽然县署发表文告，但却仍难为大众解惑。首先，为何好几所华小和一所中学都面对类似情况？难道无巧不成书，人人都跟该名供应商代表发生沟通上的误解？县署的文告仅仅以一所学校情况为解释，以此刻意淡化事件的严重性，没有主动厘清和纠正的做法万般不该。

再者，所谓的供应商在校方要求现款时表明只能给予1万4000令吉，因为6000令吉属于他的利润。

县署对供应商在完全没有提供用品下，仍要大赚6000令吉利润的举动视而不见更是要不得。如此情况下，人民容易误解为县署默许，对政府机关是个致命伤。

任何人都知道，生活必须有付出才能有收获，供应商也不能是例外。如果获委的供应商不仅能够获得设好的30%利润，还能在不供货的情况下赚取30%利润，如此一份天大的“好差事”就是在侵占公众利益。究竟县署在监管供应商上采取什么态度，这就是最佳的验证时刻。

能源、科艺及环境部长杨美盈的政治秘书兼东甲区州议员黄俊历表示，全国各地现有的县署承包商都“很有问题”，并认为新政府必须马上清理承包商，重新作出筛选，避免有问题的承包商趁机提高物价，从中牟利。

显然，希盟政府知道“问题承包商”的存在，而这些“问题承包商”必是获得某些人的庇护，才能如此胆大妄为。希盟政府既知问题所在，就必须采取行动，去芜存菁。要整肃的何止是“问题承包商”，为“问题承包商”大开保护伞的一方也断不能被逃过所应承担的责任。

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土著团结党大会上的代表索讨合约遭青年团团长赛沙迪斥责，但副主席丹斯里阿都拉昔却反斥责赛沙迪。尽管首相兼土团党主席敦马哈迪一再表示阿都拉昔所言并非该党立场，但从代表们对阿都拉昔言论的反应可看出这方面的改革难度。

不管多难，政府都应有所坚持，在“新人事新作风”的好时机下不大刀阔斧整肃，又待何时？一旦错过了奠下新文化好机制的时刻，旧有且不当的文化与机制会籍机更深埋其中，往后要拔除日趋根深蒂固的陋习错误势必难上加难。