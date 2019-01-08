齐传文化促进马中交流‧节令鼓协会留华同学会结盟 大马廿四节令鼓协会和大马留华同学会即日起正式成为盟友，致力于传承与发展大马廿四节令鼓文化及促进马中两国的文化交流。

大马廿四节令鼓协会和大马留华同学会正式成为盟友，以发展廿四节令鼓文化。左一起为张鑫臻、黄伟君、郑洲升、莫泽林、李金友、林国元、吴圣雄、陈再藩、萧斐弘和唐勇豪。（图：星洲日报）

（吉隆坡7日讯）大马廿四节令鼓协会和大马留华同学会即日起正式成为盟友，致力于传承与发展大马廿四节令鼓文化及促进马中两国的文化交流。

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大马廿四节令鼓原创人兼国家文化人陈再藩说，有关协议是该组织发展30年以来，首次跨界合作的新里程碑。

他在签约仪式上说，2016年中国廿四节令鼓被列为联合国社科文组织人类非物质文化遗产，可见中国对有关文化的重视，鼓舞大马将有关文化推进中国发展。

陈再藩：中列重点发展对象

“我们决定将中国纳为重点发展的对象，而留华同学会员与日俱增，可协助招生以及作为桥梁联系本地高中毕业生和留华的大学毕业生。”。

他指出，廿四节令鼓在30年创立以来，已发展出逾300支鼓队，其中30支来自中国，栽培1000名鼓手。廿四节令鼓能传播到中国，大马留华生功不可没，是他们从无到有，将鼓队在中国各大高校建立起来。

“这些成功建立鼓队的高校包括华侨大学、北京航空大学、上海交通大学和天津大学，已经最近刚成立的广州暨南大学。”

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他也透露，留华同学会的理事所带领的鼓团，即“北野鼓”和“觉奏感”将在3月中旬到中国高校进行为期两周的巡回演出，并配合一带一路文化交流的概念下，委任该鼓团为宣传大使。

莫泽林：曾助中高校成立鼓队

大马留华同学会会长莫泽林表示，透过乐器廿四节令鼓可进行无国界之分的文化交流，有助于发扬中国节气文化。

他说，该组织曾帮助中国高校成立鼓队，其中包括上海交通大学、天津大学和暨南大学，并为此捐助第一批鼓协助他们。

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另外，大马廿四节令鼓协会会长丹斯里李金友以母校校歌“中华无限好，发扬光大永无穷”，强调华裔子弟推广中华文化的重要性，须以发扬中华文化为己任。

“我们有必要让中国朋友关注我国有一批中华子女正在努力传承和发扬中华传统文化。”

出席者包括大马留华同学会副会长林国元、理事张鑫臻、黄伟君、北野鼓团艺术总监郑洲升、大马廿四节令鼓名誉顾问萧斐弘、署理会长兼手集团艺术总监吴圣雄和觉奏感打击乐学院唐勇豪。