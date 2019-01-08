纳吉依尔旺控失信案．控方将传召70证人 此案今日过堂，主控官拿督贾米尔副检察司表示，控方证人名单中共有138名证人，当中有至少70人会被传召上庭。

（吉隆坡7日讯）前首相拿督斯里纳吉及财政部前秘书长丹斯里依尔旺被控失信66亿3606万令吉政府资产及拨款一案，控方将传召约70名证人出庭供证。

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此案今日过堂，主控官拿督贾米尔副检察司表示，控方证人名单中共有138名证人，当中有至少70人会被传召上庭。

他在较后受询时说，这些证人将会根据当前的情况传召，届时再决定是否会传召每一名证人供证。

他表示，控方已呈交70%的文件予辩方，而剩余的文件是在官方机密法令下被列为机密文件，因此需要一个月多的时间来解密。

他承诺，控方将于2月15日前将所有文件都交予辩方。

通译员向纳吉及依尔旺宣读控状后，两人依然否认有罪，并要求审讯。

高庭法官莫哈末纳兹兰择订案件于7月8日起，至8月22日审讯。

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沙菲宜：将入禀要求法官退审

纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜说，在等待控方提交文件期间，辩方将会入禀法庭要求法官退审，这是因为纳兹兰也在同一时间审理纳吉被控滥权及失信案件。

他说，有关案件是涉及SRC国际有限公司，与今日的案件有关联，若纳兹兰同时审理此案将会造成偏颇，相同的证人也会被传召。

依尔旺的代表律师拿督吉旦南表示，其当事人也将入禀相同的申请。

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纳吉与依尔旺是于去年10月25日被控，2人面对6项失信罪名，控状指他们在2016年12月21日至2017年12月18日期间，失信政府合共66亿3606万令吉的资产及拨款，抵触刑事法典409条文（刑事失信），并可与刑事法典34条文同读。若罪成，可被判监禁不少过2年，或不超过20年及鞭笞和罚款。