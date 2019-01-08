练珊恩·学生书包轻了吗？ ......所以必须强调“大人们”不能把所有书包过重的错，“赖”在学生没有根据时间表整理书包的理由上，这问题应由各方一起检讨并找出解决方案。

教育部长马智礼上任以来，除了承诺要减少教师的文书工作负担，也承诺要减轻学生的书包重量。今年新学年开学后，学生的书包有比较轻吗？

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虽然教育部在去年9月发出《解决学生书包重量指南》通令，为学校管理层、教师、家长和学生提出尽可能全面的建议，但是在没有强制要求和规定任何单位作出改变的情况下，这份指南的效力令人有所保留，因此减轻书包只能视各方对此问题的重视和相互的配合，否则，书包过重的问题必定在不久后再次受到关注。

虽然教育部自2018年1月1日起严厉执行《小学作业簿使用指南》通令，规定小学一至三年级的学生不可使用作业簿，以及四至六年级的学生只允许在马来文、华文、英文、数学和科学这5个科目使用一辑作业簿，但是，由教育部秘书长和教育总监在去年8月（也就是严厉执行《小学作业簿使用指南》的8个月后）带领进行的实地考察结果显示，小学生的书包依然很重，主要的原因是学生没有根据学校时间表整理书包。

追溯回教育部2017年的调查，结果显示学生书包过重的原因，是学生携带太多书本，包括练习簿、私人用途的书籍、字典和漫画，还有水瓶、饭盒、过多的文具和体育衣等。官员说，若根据时间表整理书包，所需的课本和作业簿只占整体重量的28%；换言之，与正课无关的物品重量占了72%！这也解释了为何教育部严厉限制作业簿数量后，学生书包依然沉重。

其实，与正课无关的物品未必是“多余”的物品，这与学生的上学日常与习惯有关，如课外活动、课后补习和习惯携带便当上学等，所以必须强调“大人们”不能把所有书包过重的错，“赖”在学生没有根据时间表整理书包的理由上，这问题应由各方一起检讨并找出解决方案。

改朝换代后，教育部制定《解决学生书包重量指南》，为校方、教师、学生和家长提供建议，其中包括鼓励学校重新编排每日课程时间表，从平均一日教导5、6个科目，减至3、4个科目。此建议听起来似天方夜谭，因为这意味着在一天约9节课当中，有的科目必须占3节，也就是大约1个小时半的时间。这在废除一至三年级考试之前或许行不通，但是在废除考试之后、在教育部鼓励教师活化教学方式的情况下，是否有可能做到？

教育部也鼓励校方在有能力的情况下，为学生提供储物柜和准备饮水机。要做到这两点，需要学校管理层和家教协会的配合，若学生能将课本留在学校，则解决了书包最主要的重量来源，然而，即便学校没有能力购买让每名学生存放物品的储物柜，许多教师也会尽量让把批改好的练习簿留在学校的架子，只有需要派置功课时，才会让学生带回家。其余与上课无关的物品，如课外活动、安亲或补习班的物品则须家长协助协调了。

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《解决学生书包重量指南》只是教育部给予学校管理层、教师、家长和学生的建议，以便各方能依照各校情况与资源，寻找适合学生的最佳方案。然而，若教育部认为发表了这项指南，就能在减轻书包重量的课题上画上句点，其效力必定差强人意，因此还需官员时刻的监督与提醒，毕竟尽管教育部严厉执行《小学作业簿使用指南》，还是会出现校方要求低年级学生购买作业簿，甚至是超过一本作业簿的情况。