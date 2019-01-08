交长：金马仑农业用车·续获90%路税折扣 交通部长陆兆福说，他已同意继续给金马仑农业用途车辆90%路税折扣，并承诺有关政策有效期限在2021年10月届满后，还会继续给予他们折扣。

刘世雄（右三）移交有关金马仑交通课题的备忘录予陆兆福。左三起是蔡依锰、关毅夫，右四起是黄承毅、李丙富。（图：星洲日报）

（彭亨．金马仑7日讯）交通部长陆兆福说，他已同意继续给金马仑农业用途车辆90%路税折扣，并承诺有关政策有效期限在2021年10月届满后，还会继续给予他们折扣。

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届满才考虑延长折扣期

对于农民要求该部给予更长，而不只3年的折扣期，他表示，2021年的期限届满后，那时才考虑给予更长的折扣期。

他今日在金马仑碧兰璋与当地6个农业组织的代表对话时，回应代表的谈话时，如此表示。

针对来自不同州属的陆路交通局在执法时根据不同的标准作业程序，他表示，标准作业程序或指南只有一个，只是各执法单位对于指南或标准作业程序诠释有所不同，以致让人觉得混淆。

“我将要求金马仑陆路交通局商讨，推出指南派给农民，让他们明确知道什么可为与不可为，同时也让他们在被执法时，可向执法人员出示，避免农民成为受害者。”

针对农民要求简化验车程序，他表示，由于这涉及到技术事宜，他需要与陆路交通局讨论。

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金马仑菜车公会总务刘世雄说，现在农民每年更新路税前都需验车，而在验车前，需向公会、警区主任或彭古鲁的获取支持信，才可以去金马仑陆路交通局验车。

出席的6个农业组织的代表，包括金马仑农业协会副主席钟南丰、理事黄田环、金马仑花业公会主席李丙富、副主席黄承毅、金马仑菜农公会总务蔡依锰、金马仑菜车公会主席关毅夫、金马仑巫裔小园主公会代表、金马仑印裔小园主公会代表。其他出席者包括行动党丹那拉打区州议员张玉刚、文冬区国会议员黄德等。

四轮车越野观光危险

商改用连路华载游客

陆兆福较后与金马仑旅游业者对话时表示，他将与金马仑陆路交通局讨论，让当地连路华越野车（Land Rover）改为生态旅游的载客车。

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他认同金马仑的生态旅游极具发展潜能，但他现在看到的是，业者用四轮驱动车载送游客，游客被安排站在车厢里上山越野去观光，这对游客颇危险，一旦发生意外，后果不堪设想。

“既然连路华是金马仑很有代表性的车辆，而且金马仑有数千辆连路华，的确可考虑将之改造成成生态旅游载客车。”

他回应业者的谈话时也表示，将指示陆路交通局取缔霸王车，何况有些霸王车还是外劳驾驶，此外也会对付用摩哆车载送游客的外劳。

针对有业者要求政府加强金马仑公共交通服务，他表示欢迎有意提供当地公共巴士服务的业者，向该部申请津贴。

方便称重超载罗里

金马仑陆交局获流动磅秤

陆兆福说，他已指示陆路交通局总部份配流动磅秤给金马仑分局，以便被疑超载的罗里，可以当场称量他们的罗里，而不用去到磅称中心。

他说，离金马仑最靠近的称重站，一在打巴，一在加叻，有关罗里若被叫到去称重站，会耗费很多时间，以致影响农产品的品质。

陆兆福今早与农民组织代表对话会收集意见和建议，下午与陆路交通局官员开会。他过后对记者说，有农民投诉，陆路交通局在执法时，会指示疑超载农作物的罗里去磅秤中心称重。

他说，他已在会上指示金马仑陆路交通局，立即处理印制指南册子，以分发给农业用途车辆车主，更清楚本身的权益，以及让他们面对各执法单位者执法时可作参考。