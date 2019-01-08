廖德来·长远与完善的禁烟制度 对于这项禁烟政策的背后，应该是要提高烟草税，但目前所面对的挑战，是国内猖獗的走私烟以致造成每年税收损失达10亿令吉以上，要是贸然提高烟草税，将使局面更加恶化。

还记得去年在新加坡参与3个月的亚洲媒体联盟交流计划，有位来自孟加拉的记者艾迪，是一名每日抽两包烟乃平常之事的重度烟民，或许负责罗兴亚难民课题的他，需要借助朦胧的烟霾，让他转移沉重的职场压力与无奈。

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他刚抵新加坡首天就难忍烟瘾，频频欲在公共场合点燃香烟，但遭到团员们的劝阻，纷纷引导他到吸烟区快活，因为大家知晓新加坡对吸烟的执法与惩罚力度是具有效率与震慑的。

随着时日推移，原本一日两包烟的他，因为新加坡政府的吸烟限制和昂贵的烟价，迫使他减至一日半包烟，最佳纪录一天只抽了3根，可见政策的有效执法对人类行为的强大影响与改造力。

从新加坡的禁烟过程来看，当局对禁烟的积极宣导、有效的执法、具有意识的人民对烟民的犀利眼神与言语劝阻与监督、烟价的抬高及设定吸烟区等措施，值得我国禁烟政策的借鉴。

对比新加坡，我国自去年9月陆续抬高烟价，今年1月开始进行6个月的禁烟政策教育执法，这是值得鼓励与赞许的，然而还有许多措施的实施是有待加强的，比如禁烟政策的宣导。

日前我在隐藏式的猪脚醋餐馆用午餐，有一名年轻烟客在吃饱喝足后，无忧地在禁烟牌下吸烟，一会儿餐馆大妈来收拾碗碟，指着A4纸列印的禁烟标志，向烟客表明餐馆不能吸烟，而烟客没有像嘛嘛当事件无礼地掌掴她，只表示自己对禁烟政策不知情，也没有熄灭烟头的举动，等至大妈清理餐桌后，他继续强抽5分钟，然后无趣地离开餐馆了。

面对这样的情况，餐馆员工做了劝阻的工作，但顾客依然故我，政府能否有一些应对指南或措施供餐馆参考，在维护顾客来源之际，也取得禁烟效果，同时也避免餐馆因劝阻不力而遭到执法当局开出罚单的为难局面。

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另一方面，网上流传玻璃市餐馆执行在餐馆最外的桌子算起的3公尺为吸烟区的措施，顾客就需要携带护照跨越马泰边界的帖文，这看似一则笑话，但也透露了这个措施的不足，而政府是否效仿新加坡设立黄色格子的吸烟区和置放有烟灰缸的垃圾桶，让烟客吞云吐雾，也避免餐馆外堆满烟蒂，有损市容。

从满地烟蒂的这一举动，表面看是烟民的恶习，实际也表达他们对此政策的宣泄与不满，而政府需对此保持敏感与变通，适时应对这些情况，同时也需坚定立场来面对7名烟民维权俱乐部的高庭挑战，切勿遇到阻碍就轻易U转。

对于这项禁烟政策的背后，应该是要提高烟草税，但目前所面对的挑战，是国内猖獗的走私烟以致造成每年税收损失达10亿令吉以上，要是贸然提高烟草税，将使局面更加恶化。

为此，在禁烟政策执行的当儿，全国关税局和边境执法单位需加强烟草走私的执法力度，加上政策逐步减低烟民人数和烟草的需求量，才能往烟草税迈前一步，减低政府为香烟导致的疾病每年花上70亿令吉的花费，或者能进一步扩大禁烟区范围，以期能打造我国成为无烟害城市。