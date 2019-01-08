林吉祥：大方向已定·人民须对安华接棒乐观 行动党伊斯干达公主城国会议员林吉祥说，大马人民应该对公正党主席拿督斯里安华未来将接棒成为大马下一任首相，维持正面和乐观的态度。

为表扬林吉祥对国家的付出与贡献，半山芭扶轮社委任林吉祥（左）成为扶轮社的荣誉会员，由主席王俊智（中）代表大会颁发一张《致尊贵的林吉祥：关于荣誉会员的引文》予林吉祥。（图：星洲日报）

（吉隆坡7日讯）行动党伊斯干达公主城国会议员林吉祥说，大马人民应该对公正党主席拿督斯里安华未来将接棒成为大马下一任首相，维持正面和乐观的态度。

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他表示，细节方面是另外一回事，重要的是大方向已定，彼此之间应继续秉持互相信任，以及正面和乐欢的态度，以继续引领大马迈向改变和前进之路。

他相信接下来的几个月，将出现更多有关首相敦马哈迪将继续任相而不愿交棒的揣测，或是安华无法接棒的阴谋论。

他今晚在半山芭扶轮社举办的讲座上主讲，受询及假如安华最终无法接棒，我国政局将出现什么局面时指出，希盟选前已经告诉了选民，一旦赢了第14届全国大选，马哈迪是首相人选，而在上台执政的中期将会交棒，由安华接任首相，只是当时没明确说明何时才是属于中期。

询及希盟无法获得国会三分二多数议席的优势以修改联邦宪法，该如何解决此问题时，林吉祥说，他不赞同希盟以接受跳槽的反对党议员来取得国会三分二之优势。

他强调，与其获取国会三分二多数议席优势，更重要一点是新马来西亚有否打造一个更透明、廉正及问责的新大马，这项承诺是绝不能妥协的。

“想跳槽到希盟的议员是否准备对盗贼治国、一马发展公司（1MDB）丑闻作出忏悔，而且也必须全力支持建设一个转型改变新大马的愿景。”

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林吉祥说，人们无法阻止一名议员退党，但他们必须辞职，以举行补选来重新寻求选民的委托。因此他认为，1990年代修改的宪法规定若一名国会议员辞职，5年之内不能参选的条文必须废除。

他说，他曾于1987年在国会提出私人动议，以让被党开除或辞职的议员，必须以补选来重新寻求选民的委托，但是当时没有成功。