金马仑菜车路税折扣将延长．刘华才：盼非补选“糖果” 民政党主席拿督刘华才欢迎交通部长陆兆福承诺获得90%路税折扣的金马仑菜车特别路税（LKM-CH）在2021年届满后将会继续延长的消息，并希望这是一项长远的优惠措施，而不是为了应付补选而派出的“糖果”。

（吉隆坡7日讯）民政党主席拿督刘华才欢迎交通部长陆兆福承诺获得90%路税折扣的金马仑菜车特别路税（LKM-CH）在2021年届满后将会继续延长的消息，并希望这是一项长远的优惠措施，而不是为了应付补选而派出的“糖果”。

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他建议，如果交通部有意延长金马仑菜车特别路税的措施，那么就应该至少延长5年至8年，而不是短短的两、三年期限。

“民政党更想看到政府能够将此做为一项永久性的政策，让金马仑菜车能够永久享有90%的路税折扣，这样才能一劳永逸，使到金马仑的农民们能够无后顾之忧，为国家农业经济发展及粮食生产作出更大的贡献。”

刘华才今日发文告指出，除了菜车路税的问题之外，金马仑农民也面对其他问题，尤其是当地的交通与土地的问题，都急需获得政府的关注及解决。

他说，副首相旺阿兹莎早前也宣布将解决金马化广泛开发土地及铲平山丘问题而展开的“象牙行动”（OpGading），将改为“永恒行动”（OpsLestari），因此，他希望政府能够采取有效措施，解决这项悬而未决的问题。

他也促请希盟政府能够在政策上，更全面地照顾当地农民及原住民的利益。