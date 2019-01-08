姚长禄：违诺政治委任·“希盟双重标准失公信力” 马华副总会长拿督斯里姚长禄指出，希盟以“竞选宣言并非圣经”为由，一再违背和修改竞选宣言，本来已是极不良的示范，而希盟为违诺行为自圆其说的狡辩，更曝露了本身的自相矛盾和双重标准，令政府公信力荡然无存。

（吉隆坡7日讯）马华副总会长拿督斯里姚长禄指出，希盟以“竞选宣言并非圣经”为由，一再违背和修改竞选宣言，本来已是极不良的示范，而希盟为违诺行为自圆其说的狡辩，更曝露了本身的自相矛盾和双重标准，令政府公信力荡然无存。

广告

他今日发文告说，希盟在大选宣言中承诺拒绝政治委任，但如同许多其它的竞选承诺一样，在大选后也被希盟所违背。

他说，希盟领袖如联邦直辖区部长卡立沙末和交通部长陆兆福，迫不及待的为这些政治委任辩护。但他们的狡辩却进一步曝露了希盟本身的自相矛盾和双重标准。

“卡立沙末声称只要受委的人符合专业资格，就不应该因为党员身份而被排除，但反过来问，如果受委者并非政党党员（土团党最高理事），他们是否会受委？为何是他们受委而不是其他没有政党背景的专业人士受委？”

他说，陆兆福声称拥有官职者的政治人物若受委才算是政治委任，如果是专业人士同时是政党党员，就不算是政治委任。财政部长林冠英近期一再以政教分离为由，要求马华与拉曼大学学院切割，才会考虑拨款给拉大，其论据是拉大的董事局和信托局内都有马华党员。

“按照陆兆福的标准，没有官职的专业人士，即使是政党党员，也不算是政治委任。为何林冠英仍然以此作为理由来攻击马华？为何林冠英不按照他政教分离、政经分离的标准，阻止土团党最高理事的政治委任？”

他指出，在最近召开的土团党全国代表大会，该党副主席和一些代表公然要求使用政府资源来照顾党基层，以壮大土团党并赢得下届大选。如今土团党最高理事受委为政府相关公司主席，显示朋党文化已成为土团党党文化，滥用公共权力和资源来让本身政党受益。