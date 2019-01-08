马汉顺：关心民生·“希盟应停止恶斗” 马华署理总会长拿督马汉顺表示，国家经济前景内忧外患，希盟应停止政治恶斗，开始关心民生。

（吉隆坡7日讯）马华署理总会长拿督马汉顺表示，国家经济前景内忧外患，希盟应停止政治恶斗，开始关心民生。

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他今日发文告说，国家统计局的经济数据显示，我国经济自509换了政府之后，正面对内忧外患的挑战。

“自希盟政府宣布的6至9月税务空窗期结束后，我国内部的经济已进一步放缓，根据去年11月由统计局发出的数据，贷款申请与2017年同比下跌24.3%，银行在批准方面也采取更严谨的态度，贷款批准方面也与2017年同比下降6.7%。显示国人与商家对经济前景不甚乐观，银行对贷款申请更保持着严谨的态度。”

他说，作为一个以出口为导向的国家，我国去年的出口表现受到国际因素、原产品与制造业出口下降所影响，也使我国去年的出口与2017年同比下挫1.6%。

人民口袋可花的钱少了

马汉顺指出，若用较具体和生活化的方式来反映这个现况，就是人民口袋可花的钱少了。

他说，今年1月1日开始，快餐店、食肆的价格都在涨，就连幼儿园学费也都涨。做生意的，面对商用电费涨价导致营运成本增加的压力，相信这股压力将转嫁到消费人身上。

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“身为一介平民，面对的是国家经济前景不明朗、薪资调涨不乐观、收入无法增加的同时，生活开销一再提高，或许正感到头痛之际，想买头痛药止痛时，却又发现头痛药价格也涨了。”

他说，希盟政府仍热衷于政治恶斗，无论内部或对外也是如此，妄顾人民正苦于生活压力之中，如此斗下去，国家经济绝不可能有所改善，人民生活只会愈来愈困难！