重温罗芳伯嘉应先贤历史．历史文化研会1月19日举行 专家学者将在研讨会上分享研究报告，重温当年罗芳伯和嘉应先贤们的历史，认识他们对南洋经济和社会发展的贡献。

（雪兰莪．八打灵再也7日讯）雪隆嘉应会馆、霹雳嘉应会馆、槟城嘉应会馆和马来西亚罗氏联合总会订1月19至20日联合主办2019年罗芳伯历史文化研讨会暨《罗芳伯及东万律兰芳政权研究》（修订版）推介礼。

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专家学者将在研讨会上分享研究报告，重温当年罗芳伯和嘉应先贤们的历史，认识他们对南洋经济和社会发展的贡献。

此外，中国学者李欣祥所著《罗芳伯及东万律兰芳政权研究》的修订版，由雪隆嘉应会馆董事李绍昌和槟城罗亚棠赞助，将在马来西亚华人社团内部发行，也将在大马各地嘉应会馆会员发行，所得款项将悉数捐献给中国梅州罗芳伯故居纪念馆作为经费，有意购买者可与雪隆嘉应会馆秘书处联系。

文告说，罗芳伯历史文化研讨会特邀李欣祥老师及马来西亚罗芳伯研究学者罗启光博士为研讨会分享研究报告；前者将分享以《嘉应先贤的历史功绩：罗芳伯和他创建的海外华人政权》为题的报告，后者则将分享《跨国宗族联合与慎终追远：印马泰新中罗氏宗亲的罗芳伯祖祭典》的研究报告。

上述研讨会及新书推介礼将分别在吉隆坡、怡保及槟城举行，入场免费，欢迎公众踊跃参加。有意参加者可以联系透过电邮[email protected]或拨打03-20783041联络雪隆嘉应会馆秘书处。