黄晓虹·向左抽向右抽 老乡民再也不能在咖啡店喝茶吹水泡烟，仿佛失去人生乐趣；烟民也不理解为何政府可以宽容对待死刑罪犯，急着废除死刑，却把烟民当成全民公敌。

政府禁烟意志坚定，不再U转，赢得不少掌声。

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政府鼓励健康生活和推动卫生环境责无旁贷，过去让公众饱受二手烟折磨的烟民，总要承担一点社会责任。尤其过去在茶餐室遇到不通气的烟客，只管自己饭后做神仙的快感，不顾别人抗拒二手烟的死活，除了给他一个白眼之外不能些什么，新措施让拒烟人士大呼痛快。

然而，烟民对禁烟的反应十分激烈，认为新措施太苛刻，完全忽视他们的人权。一些烟民苦中作乐，在餐室茶余饭后拿出尺来，量了10公尺的距离吞烟吐雾；揶揄讽刺对禁烟作出控诉。

吸烟者和拒烟者之间的骂战还是进行曲，大家都维护自己的权益，互相指责对方太自私，措词激烈让和谐气氛嗅到火药味。

对强制性措施心生抗拒是正常心态。不如，先收起刻薄言语，心平气和的换位思考，找出更和平的禁烟方法。

这次禁烟行动对烟民而言比较像是\"羞辱手段”，看到一位烟民在网上公告天下：我不是不支持禁烟，只是不接受卫生部用羞辱的方法禁烟。新措施让他们感受到被卑视而且被“赶尽杀绝”。

老乡民再也不能在咖啡店喝茶吹水泡烟，仿佛失去人生乐趣；烟民也不理解为何政府可以宽容对待死刑罪犯，急着废除死刑，却把烟民当成全民公敌。

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政府的出发点除了维护非吸烟者的权益，相信也是希望以制造不方便来协助人民减少抽烟，但是必须认清的事实是，不可能要吸烟者在一夜之间改掉陋习。

全面禁烟是大部份人民盼望的终极目标。不过在行动之前，卫生部应该先拟好禁烟路线图，做好万全准备，要确保足够宣导让所有人接受禁烟的概念和落实的范畴，而不是推行后才来研究要不要设立吸烟区。

落实禁烟的前夕，业者还搞不清告示牌的规格，烟头要向左还是向右；一些业者旁观新政以为事不关己，接到警告信才知道他们也不例外。卫生部长和州卫生局局长针对告示牌的规格各执一辞，部长说可以放松一些，局长却说法规白纸黑字存在多年。

如果政府一早印好禁烟海报免费派发给业者，就不会有此问题，小贩也不会必花冤枉钱。

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其实不论什么规矩，禁烟告示牌的用意是传递讯息，烟头向右向左又有什么问题？之前有一位熟食业者张贴自创禁烟告示的内容是：本店禁止抽烟，不满意者去问李文才（卫生部长），相信吸烟者看到这样的告示，骂了之后还会发出会心一笑。

对了，烟民要的就是这种“人性化”的处理。

在外国，公共场所都有设吸烟区，夜店有吸烟房，让他们在不影响非烟民享有新鲜空气的权益下，解他们解瘾。烟民挤到烟房“互相毒害”也甘心，即使有什么后果，也是他们的选择。

虽说是21世纪，但大部份国家包括大马还在采取\"惩罚\"的方式来教育人民。超速冲红灯，开罚单；忘了环保袋出门，付20仙买纸袋；居銮一个小镇，非法泊车的罚款竟然是1000大元。惩罚只是阻吓作用，却不会叫烟民戒掉烟瘾，反而累积怨恨和不满而激发更大的反抗。

禁烟数日，有人觉得空气变得新鲜了，也有人更放心到餐馆用餐，但也有人指禁烟区以外满地烟头。

最成功的成功，还是做到烟民心甘情愿戒烟。

大家尚须加油。