郑钦亮·谁在阻安华任相 两个人的隔空喊话，看起来毫不相关，但是咖啡店时评茶客可以告诉你，这是两人的高深对话。

“安华接棒的争论应该停止了，人民已经听到厌烦了。”公正党署理主席阿兹敏说。

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他也说了他对党内是否有人企图阻止安华接任第8任首相之事，毫不知情。

“如果你停下脚步而对每一只狂吠的狗丢石头，你将永远不会到达目的地。”

公正党主席，未来首相安华较后如此发言，被广泛认为是回应阿兹敏之说。

两个人的隔空喊话，看起来毫不相关，但是咖啡店时评茶客可以告诉你，这是两人的高深对话。

人们说，公正党的确是酝酿着一股要倒安华的黑暗力量，但阿兹敏说不关他事。那暗里的动作关谁的事？

人们也说，安华应该是以“狂吠的狗”来比喻那些意图阻碍他任相的地下力量，而他不打算“丢石头”

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反击，因为他只想安安稳稳顺顺利利再等多一年半后走上首相宝座。那才是对他最重要的事。

也就是说，安华与阿兹敏之间的过招，已经是互相知己知彼的暗流涌动，半明半暗，再互相喊着党要团结和发展国家经济为先，身后却都是刀光剑影。

没什么好奇怪和遗憾的说这么难得改朝换代后还内战内行。争权夺利的事，每个政客做的都一样。