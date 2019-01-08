分享拿手好菜．阿末马斯兰拟出食谱 在最新的脸书贴文中，阿末马斯兰分享了炒饭食谱，并披露炒饭用的红辣椒是他自己在家种的。他也在贴文中嘲讽希盟政府，形容2019年够“辛辣”，因为人民的生活费负担越来越沉重。

阿末马斯兰喜爱自己下厨炒饭，并经常贴文分享炒饭。

（柔佛．笨珍7日讯）经常在社交媒体包括脸书和推特分享炒饭和做菜心得的巫统笨珍国会议员拿督阿末马斯兰，有意出版食谱，与大家分享自己的拿手好菜！

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据报道，阿末马斯兰表示其爱好就是烹饪，而炒饭是他最喜爱的一道菜。

分享炒饭食谱讽希盟

在最新的脸书贴文中，阿末马斯兰分享了炒饭食谱，并披露炒饭用的红辣椒是他自己在家种的。他也在贴文中嘲讽希盟政府，形容2019年够“辛辣”，因为人民的生活费负担越来越沉重。

有趣的是，阿末马斯兰每次分享炒饭贴文，都会根据当时的政治情况，为炒饭命名。

“在过去GST（消费税）时代，有‘阿末马斯兰炒饭’，我烹饪的爱好持续到现在。”

他表示，“臭豆炒饭”获得很多网民的回响，而“喘气炒饭”因为用了他自己种的辣椒，味道很辣，很适合现在的火热的政局。

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阿末马斯兰曾在担任财政部副部长期间在推特贴图，显示他自家的炒饭不含消费税，引起网民关注。