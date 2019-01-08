哈利波特粉丝4000收藏品．拟申请世界纪录 英国广播公司（BBC）报道，哈利波特收藏品健力士世界纪录保持人是墨西哥市的瓦尔加斯（Menahem Asher Silva Vargas），有3097件藏品。

（英国．伦敦8日讯）哈利波特系列问世后，不少书迷、影迷被吸引进入霍格华兹的魔法世界。大概没有粉丝比38岁的麦克林更疯狂，她有近4000件收藏品，还计划申请健力士世界纪录（Guinness World Records）。

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英国广播公司（BBC）报道，哈利波特收藏品健力士世界纪录保持人是墨西哥市的瓦尔加斯（Menahem Asher Silva Vargas），有3097件藏品。但英国威尔斯南部下塔尔波特港（Neath Port Talbot）的麦克林（Victoria Maclean）认为，她的藏品可能高达4000件，可轻易打破纪录。

她表示：“这项纪录对我来说非常重要。”

麦克林2001年怀孕期间迷上哈利波特后开始收藏，至今近18年。她表示从那时候起，完全爱上哈利波特，几乎可说是着魔。

她说：“当时21岁，年纪有点太大，无法去霍格华兹，所以决定把霍格华兹带到身边，买下所有看得到、负担得起的东西，从那时候起就如雪球般开始堆积。”

麦克林还经营YouTube频道，内容与哈利波特系列相关，包括她的收藏及精选十大珍藏品。第一名是邓不利多办公室的迷你模型，制作相当精致，迷你椅子的椅垫都可单独拆下。第二名是来自日本的24K金拼图金探子（Golden Snitch），全球限定5000件。

麦克林的收藏品还包括衣服、书本、珠宝等，数量太多价值难估。她以哈利波特收藏家出名后，还有业者提供新品，亲友也不时增加收藏。

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育有3名子女的麦克林说，家人对她疯狂收藏哈利波特产品十分谅解。她说：“至少老公还没跟我离婚。”

为了申请健力士世界纪录，麦克林的收藏品必须逐一统计，共搬运5次、14小时才能一字排开，结果将由健力士世界纪录委员会认定，作业时间可能花上几个星期。

她表示：“最重要的是这项纪录目前在墨西哥，希望能带回英国。”（中央社、记者：戴雅真、编辑：廖汉原）