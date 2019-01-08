人行暗示政策转折‧2016美元指数贬值或重演 中国人民银行上周五宣布二阶段降准，并暗示货币政策有重大转折，这项消息可能更加重要。市场推测，2016年底二十国集团（G20）领袖敲定上海协议、推动美元指数重贬的事件或许会再次重演。

（北京7日讯）中国人民银行上周五宣布二阶段降准，并暗示货币政策有重大转折，这项消息可能更加重要。市场推测，2016年底二十国集团（G20）领袖敲定上海协议、推动美元指数重贬的事件或许会再次重演。

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根据中国人民银行新闻稿，人民银行工作会议1月3至4日在北京召开。会议要求，2019年稳健的货币政策将保持“松紧适度”，会进一步强化逆周期调节，保持“流动性合理充裕”和市场利率水准合理稳定。

分析指出，人行货币政策从之前的“严谨且中立”转变为“严谨但保持松紧适度”，这两者表面看来虽类似，新的政策描述却跟2015年相当像。

2015年人行货币政策大幅放宽后，G7领袖及北京当局随即在2016年1月底全球面临股灾时，秘密敲定著名的“上海协议”（Shanghai Accord），带动股市狂飙，北京当局更展开另一次重大货币宽松行动，影响了接下来一整年全球经济局势。高盛直指，人行的语言表面看来虽微妙，却经常暗藏跟货币政策立场有关的重要讯息。

上海协议背后原因究竟为何？日本的“安倍经济学”压低日圆、提振出口，但过度促贬的结果，却让人民币兑日圆太强势、中国因而受创。中国随即于2015年8月、2016年1月放手让人民币贬值、借此反击日本。

这引起全球金融市场大震荡，也促使G20的财长，中行行长在2016年2月底于上海会面，敲定所谓的“上海协议”，而日本在协议敲定后，允许让日圆在2016年上半年升值，为中国减压，金价也在2016年夏季上冲至1300美元高峰，人民币兑日圆则回到15左右。

鲍威尔提及2016年景况

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事实上，联储局主席鲍威尔提及，没有人知道今（2019）年会不会重演2016年景况，联储局会在有需要的时候，快速、有弹性地调整政策，并运用所有工具为经济提供支撑，以便保持就业强劲、通膨趋近2%。

在2016年，联邦公开市场委员会（FOMC）原本预测要升息4次，但最终只升了一次息，主因地缘政治风险导致金融市况严重紧缩，这导致美元指数贬值，日圆飙升。

高盛建议做空美元

高盛在鲍威尔提及2016年后称，美元势在走跌。

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高盛报告表示：“结合12月总体偏弱的美国数据，我们认为更多依赖数据的联储局会为美元进一步下行创造出空间，因此我们建议做空彭博美元即期汇率指数，初始目标设为93.0，止损位设在97.5。”

由于美元受到美国强劲经济数据的支撑持续走高，彭博美元即期汇率指数自去年5月份以来还从不曾跌破93这个高盛目标位，而其建议的止损位97.5则是该指数去年11月触及的高点。由于未能守住极其强劲的美国月度就业数据带来的涨幅，该指数上周五收于96.179，连续第三周下跌。

随着中美贸易谈判开始，以及交易员开始权衡联储局暂停加息的可能性，美元周一跌至两个多月以来的最低点，兑所有其他主要货币下跌，彭博美元即期指数下跌0.2%，创10月18日以来最低水平。