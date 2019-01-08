苹果三星电子达协议‧三星电视提供iTunes服务 韩国三星电子称，未来几个月将在其智能电视中新增一个应用，允许用户观看在苹果iTunes服务中购买的内容。

（首尔7日讯）韩国三星电子称，未来几个月将在其智能电视中新增一个应用，允许用户观看在苹果iTunes服务中购买的内容。

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这可能是苹果寻求通过其他公司设备提供电视服务的初步迹象。

这项协议是苹果战略调整的部份内容。苹果在中国面临硬件销售低迷和全球智能手机市场饱和的局面，对其最主要业务构成打击。用户使用老款iPhone手机的时间比以往更长。

因此，苹果越来越依赖服务业务，包括iCloud存储业务及音乐、服务、电影内容业务。

苹果已经宣布了几项原创电视内容协议，包括即将与欧普拉合作推出的节目，但尚未说明计划如何发布该内容或何时启动自有电视服务。

与三星的协议可能是苹果向使用其他公司设备发布内容迈出的一步。苹果生产了可与电视机连接的Apple TV设备，但并未生产电视机。

根据公布的协议，三星电子将在其电视中新增一个应用，允许用户浏览并播放现有的iTunes电影和电视节目，购买或租借新的内容。三星电子还表示，将新增苹果的AirPlay2软件，允许iPhone用户将设备中的内容投屏到三星电视上。