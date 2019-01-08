遭性侵后多次逃课·母亲误会打女儿揭发隐情 台湾中部一名国中女学生多次逃课，让家长以为女儿叛逆不读书，一次忍无可忍打了女儿，意外揭发女儿在学校则所遭色魔性侵，才会抗拒到学校上课的隐情。

台湾中部一名国中女学生多次逃课，让家长以为女儿叛逆不读书，一次忍无可忍打了女儿，意外揭发女儿在学校则所遭色魔性侵，才会抗拒到学校上课的隐情。

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据《苹果日报》报道，受害者的母亲陈述，她的女儿去年9月起开始逃课，多次责骂却未改善。直到1个月后她在上班时，接到女儿未到校的通知，回家查看发现女儿待在家中，忍无可忍打了女儿2下并赶她出门，不过女儿在半小时后回来吐露隐情，才了解女儿抗拒上学的真相。

受害者母亲表示，女儿在去年9月初结束班主任要求的留校自习后，因尿急到校内1楼上则厕所，没想到上完厕所要离开时被躲在隔壁间的歹徒持刀强拉进厕所性侵得逞，身心受创，不敢告诉母亲和校方，还告诉母亲曾有轻生念头，怀着恐惧的心情上学。

校方表示接到通知后，已协助报警侦办，惟监视器记录已被覆盖，调阅不到事发当天进出校园人士。目前校方已加强校园的巡逻，彻底维护校园安全。

（综合）