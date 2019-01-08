廉航边疆航空摆明收小费 美国廉价航空公司边疆航空（Frontier Airlines）开始要求乘客在空服员送茶水点心时，打赏小费。

（华盛顿8日讯）美国廉价航空公司边疆航空（Frontier Airlines）开始要求乘客在空服员送茶水点心时，打赏小费。

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著名的航空部落客The Points Guy旗下作者简特最近搭乘这家廉价航空公司时，注意到该公司这项“创新”做法，并对外披露。

简特表示，他在机上买了饮料后，空服员递给他一个平板电脑，上头有简易的按键选项，让他可以选择给15%、20%或25%的小费，也可以自行决定小费多寡。简特还拍下荧幕上显示的内容：“感谢你的打赏。”

简特说，过去3年来，他搭过51家不同航空公司350多架次航班，从来没有碰过“机上讨小费”这种事。

边疆航空对此表示，公司本身并未保留任何小费，“目前所有小费，都是由各航班上的空服员共享。

边疆航空也表示，从2019年1月1日起，空服人员收到的小费，将属于其个人的销售所得”。该公司并指出，许多空服员将这些机上小费视为补充收入的一部份。

尽管现在还不清楚这种机上收小费的作法，到底有多受乘客和空服员的欢迎，但其他廉航起而效尤的几率不小。旅客下回要搭乘廉价航空之前，不妨先作好心理准备。