美股涨跌‧看他表情就知道 美股相关报道常出现一名表情、动作相当丰富的交易员，就是在纽约证交所服务的图赫曼（Peter Tuchman）。许多人或许不曾听过他的大名，但对于他的长相却相当熟悉。

（图：美联社）

（纽约8日讯）美股相关报道常出现一名表情、动作相当丰富的交易员，就是在纽约证交所服务的图赫曼（Peter Tuchman）。许多人或许不曾听过他的大名，但对于他的长相却相当熟悉。

广告

图赫曼自1985年开始在纽约证交所服务，见证过金融危机和美股历史时刻。他首度成为媒体焦点是在2007年，纽约邮报的股市报道采用了图赫曼紧抿双唇的照片。他回忆当时情况，开玩笑说：“那时候我收到了儿子成年礼的账单。”

图赫曼很快成为摄影记者的目标，他的表情和动作都极为抢眼；有时抱头惊呼、有时严肃掩嘴、有时呼天抢地、有时欣喜若狂。要想知道美股的状况，只要见到他的表情就能略知一二。

美股平静时，图赫曼的照片出现在报道的数量不多，但美国总统特朗普上任后，美股一路狂飙，频创历史新高，之后则在特朗普痛批联储局、美中贸易战及全球成长疑虑的冲击下大幅震荡，图赫曼的夸张表情再度频繁出现在媒体。

图赫曼的交易最高纪录是1000万股，他表示，有时候上天眷顾，他一天内经手的股票价值高达数亿美元。

他回忆，当初纽约证交所还没有电脑，所有交易都纪录在纸本，1366个交易员也座无虚席，但如今多数交易作业可透过电脑进行，在纽约证交所服务的交易员人数已剩下不到700人。

图赫曼认为，交易员是市场稳定不可或缺的角色；他说：“新技术（电脑）并没有带来较高生产力，以前的沟通更顺畅、更透明，交易量也更大。”