“只戴套”逼柯奂如拍5小时？钮承泽“10秒床戏”曝光 对此，柯奂如内心虽然感谢以现在的版本问世，但也不禁疑惑若最后能以这样的形式呈现，“那当初真的有必要付出如此多来完成吗…？那对我的心理来说，是二次伤害…。”

（台湾．台北8日讯）台湾导演钮承泽爆出在拍摄期间涉嫌性侵女性工作人员，连带扯出他过去强逼女星柯奂如在《情非得已之生存之道》拍摄全裸床戏的丑事被翻出，日前柯奂如也发长文痛诉，为画面设想、身体不希望留有痕迹，所以床戏仅贴胸贴全裸上阵，而身兼导演、男主角的钮承泽只戴保险套，让她阴影难消，也让当时播出的电影床戏片段，被翻出热议。

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据知这场床戏拍摄长达5个小时，但后来剪出的正片版本，床戏只剩下约10秒时间，尺度也几乎都点到为止。也就是钮承泽裸着上身、柯奂如剩一件黑色内衣，并跨坐在钮承泽身上，两人激烈拥吻、磨蹭。

对此，柯奂如内心虽然感谢以现在的版本问世，但也不禁疑惑若最后能以这样的形式呈现，“那当初真的有必要付出如此多来完成吗…？那对我的心理来说，是二次伤害…。”

钮承泽握有“柯奂如露X片”

另外据《ETtoday》报道，有知情人士惊爆，钮承泽握有“柯奂如露毛影片”拒删除，而且行径非常高傲，以“艺术拍摄”合理化其恶劣行径，至于柯则处于弱势的一方，完全无力掌握影片或照片未来的可能流向，当时的她，害怕、愤怒情绪夹杂，一想起有露毛画面在钮承泽的手上，几乎夜不成眠。有圈内资深人士不忍柯奂如担心，才与知名帮派大老联手出面，坚定地向钮承泽反应，他才在心不甘情不愿的情况下删除影片。