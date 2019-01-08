英足总杯．二线利物浦惨遭狼队淘汰 这是利物浦3日在联赛中输给曼城后，连续遭遇的第二场失败。与上周比赛的阵容相比，主帅克洛普轮换了9名替补上场，萨拉赫、马内和菲尔米诺坐在替补席上，主力门将阿里森、范迪克以及亨德森和维纳尔杜姆直接没有进入大名单。

（图：法新社）

（英国．伦敦8日）位居英超联赛榜首的利物浦昨日在英格兰足总杯第三轮的一场比赛中，以1比2不敌狼队，无缘32强。

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这是利物浦3日在联赛中输给曼市后，连续遭遇的第二场失败。与上周比赛的阵容相比，主帅克洛普轮换了9名替补上场，萨拉赫、马内和菲尔米诺坐在替补席上，主力门将阿里森、范迪克以及亨德森和维纳尔杜姆直接没有进入大名单。

客场作战的利物浦从一开场就陷入被动，第38分钟，吉米内斯右路单刀突进，在小禁区右侧劲射破门。下半场开始后六分钟，奥里吉在禁区前沿面对两名狼队球员封堵，冷静起脚将比分扳平。但仅过四分钟，内维斯30米外远射，再次打破了米格诺莱把守的利物浦大门。

克洛普最后换上萨拉赫和菲尔米诺加强进攻，但最终还是无力回天。这是利物浦三个赛季中，第二次在足总杯赛中输给狼队。

克洛普赛后说，与曼城的比赛之后，亨德森和拉拉纳有伤在身，无法上场，他被迫改变了原来的计划，派上更多的年轻球员。

（新华社）

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