Niantic筹资7.8亿‧哈利波特GO有望成真 热门手游《精灵宝可梦GO》（PokemonGO）的开发商美国软体公司Niantic，在推出以哈利波特为主题的新电玩前筹资1.9亿美元（约7.8亿令吉），公司估值达39亿美元。

（华盛顿7日讯）热门手游《精灵宝可梦GO》（PokemonGO）的开发商美国软体公司Niantic，在推出以哈利波特为主题的新电玩前筹资1.9亿美元（约7.8亿令吉），公司估值达39亿美元。

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根据Niantic向美国证交会报备的资料显示，其已在去年12月20日向投资者筹集1.9亿美元资金。《华尔街日报》去年12月，在Niantic进行这起最新的筹集行动之前，已报道该公司有意筹资2亿美元，让公司估值达39亿美元。

传26投资者参与新一轮筹资Niantic报备资料显示有26名投资者参与这次新一轮筹资行动，但没有揭露这些投资者身份。

Niantic这次筹资时间点，距离其上一次、也是其第二次筹资行动才刚超过一年。这最新一次筹资行动让公司累计筹集资金约4.15亿美元。

Niantic没有立即对其最新筹资行动发表评论。外界揣测这可能跟其准备推出以《哈利波特：巫师同盟》（Harry Potter:Wizards Unite）为背景的增强实境（AR）手游有关。

市场认为Niantic可能为推出新款极受外界瞩目手游，筹集所需要资金来做好上线准备。

Niantic在2017年宣布跟拥有《哈利波特》系列作品版权的华纳兄弟（Warner Bros）合作，计划在2019年内让这款新手游上线。但Niantic没有对外具体说明会在今年甚么时候上线。

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Niantic在2016年7月推出AR手游《精灵宝可梦GO》后立即风靡全球，没多久就缔造1.3亿次惊人下载纪录。根据Apptopia评估，《精灵宝可梦GO》自推出811天内，就靠程式内消费进账20亿美元，是历来成长速度第三快手游。

但Sensor Tower在周三报道指出，《精灵宝可梦GO》去年给Niantic带来将近8亿美元营收。

而且自该公司推出这款手游以来，玩家已为它消费22亿美元。