休闲业务疲弱‧建乐钱景谨慎 建乐集团（SNTORIA，5213，主板产业组）计划2019财政年推介总值7亿4000万令吉房产项目，分析员虽然预计可为2019财政年贡献营收，惟休闲业务表现疲弱拉低表现，因此下调未来3年财测。

（吉隆坡7日讯）建乐集团（SNTORIA，5213，主板产业组）计划2019财政年推介总值7亿4000万令吉房产项目，分析员虽然预计可为2019财政年贡献营收，惟休闲业务表现疲弱拉低表现，因此下调未来3年财测。

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建乐集团2019财政年计划在关丹、摩立和古晋推出房产项目，同时计划下半年在吉打双溪大年和浮罗交怡首推房产项目。达证券对此乐观看待，因是该集团拓展业务至北马区的重要里程碑。

建乐集团管理层指出，未来6至12个月，休闲业务前景依然充满挑战，因主题乐园的竞争加剧，惟随合理化成本措施，今年的休闲业务料可收支平衡。

达证券却下调建乐集团2019至2021财政年财测5至7%，归咎于休闲业务面对更少游客、出租率、每人开销和营运赚幅。

达证券也预计该集团在2019至2021财政年，按年可取得3亿8000万令吉产业销售。至于产业发展盈利，该行认为建乐集团可从4亿2520万令吉未认列营业额中获得，当中包括1亿5860万令吉的未入账产业销售和2亿6660万令吉的设计及建筑合约。

该行认为，随著摩立水上乐园料于2019年竣工，建乐集团料可在2020财政年取得更好的业绩表现。