订单目标下调‧亿马财测大砍 亿马建筑（IKHMAS，5268，主板建筑组）接获TTDI KLMetropolis公司通知以终止已完成81%的吉隆坡峇都区59层楼项目的土木、打桩和次结构工程计划，分析员虽然认为对财测影响不大，惟在下调2018至2019财政年订单预测后，依然大砍2018至2019财政年盈利预测。

（吉隆坡7日讯）亿马建筑（IKHMAS，5268，主板建筑组）接获TTDI KLMetropolis公司通知以终止已完成81%的吉隆坡峇都区59层楼项目的土木、打桩和次结构工程计划，分析员虽然认为对财测影响不大，惟在下调2018至2019财政年订单预测后，依然大砍2018至2019财政年盈利预测。

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艾毕斯研究指出，在纳入考量上述被终止的合约后，亿马建筑手握约8亿零900万令吉订单，因此终止的订单不会对盈利预测带来显著影响。

不过，该行依然下调亿马建筑2018和2019财政年订单目标，各由5亿令吉调低至4亿7300万和4亿令吉，同时也随之下砍2018和2019财政年财测，分别为下调8.2%和8.3%。

艾毕斯预计，该公司面对的潜在风险包括延迟执行项目、低于预期的赚幅和由于应收账款庞大，而出现意外信用风险。

该行认为，亿马建筑的估值降低，因持有相当大的贸易应收款和市场对建筑领域的情绪尚处于疲弱的情况。

上周五，亿马建筑接获TTDI KL Metropolis公司通知，终止吉隆坡综合产业发展项目的土木工程、打桩等工程，总值为5793万7171令吉；目前已完成81%，剩余的工程总值为1100万令吉，至于终止工程原因未公布。