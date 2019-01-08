16岁杀嫖客被关终身·女子获美州长宽赦 美国性贩运受害女子布朗（Cyntoia Brown）16岁时因杀害买春男子而被判无期徒刑，多位名人声援要求释放她后，布朗今天获得州长宽赦，在服刑15年后将获释。

（美国·华盛顿7日讯）美国性贩运受害女子布朗（Cyntoia Brown）16岁时因杀害买春男子而被判无期徒刑，多位名人声援要求释放她后，布朗今天获得州长宽赦，在服刑15年后将获释。

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田纳西州州长哈斯拉姆（Bill Haslam）在声明中说，现年30岁的布朗因在狱中行为良好获得减刑。布朗的故事曾在2011年拍成纪录片。

《纽约时报》（NYTimes）报道，布朗的母亲因为吸毒酗酒，将她送给别人收养。布朗16岁逃离收养家庭后，与皮条客同居汽车旅馆，被迫下海。

法院文件显示，43岁房地产经纪人艾伦（Johnny Allen）2004年在纳希维尔（Nashville）的餐厅看到布朗，谈好以150美元性交易后，开车将她带回家。两人上床后，布朗说她以为男方要拿枪杀她。她之后趁他睡觉从包包中拿出手枪朝他开枪，并拿了钱及两把枪后逃逸。

艾伦曾是狙击手，据称曾向布朗炫耀自己收藏的枪枝，还“强抓”布朗私处。布朗表示，她开枪是因为担心小命不保。

陪审团2006年裁定一级谋杀罪和加重抢劫罪成立，布朗之后被判无期徒刑，必须服刑至少51年后才可能假释。

要是没有州长哈斯拉姆介入，布朗至少得到2055年才能假释。

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美国喜剧演员艾米舒默（Amy Schumer）、流行歌手蕾哈娜（Rihanna）及实境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）等名人曾在社群媒体上提起布朗案，表示她是受害者，不应该被判这么重。

州长今天在声明中说：“布朗自己坦承在16岁犯下骇人罪行，但对一个未成年人判处无期徒刑，要她服刑至少51年后才有资格申请假释，实在太过严厉，尤其鉴于布朗特别努力地要重建她的人生。”

根据律师发出的声明，布朗感谢支持者和州长，并承诺她会“尽一切所能不负众望”。她还说：“我希望能去帮助其他年轻女孩避免沦落到我的处境。”

（中央社·译者：卢映孜/核稿：郑诗韵）