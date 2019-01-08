时代冲击半年内陆续停业．2老店告别板底街 马六甲市区老街之一的板底街，在6个月内有两间传统老店相继结束营业，由于时代进步的冲击，加上生意减少的影响，日后是否再会有老店再关闭，则以难预料，也令人担忧。

一排具有历史的多间老建筑物，空置多年。（图：星洲日报）

（马六甲7日讯）马六甲市区老街之一的板底街，在6个月内有两间传统老店相继结束营业，由于时代进步的冲击，加上生意减少的影响，日后是否再会有老店再关闭，则以难预料，也令人担忧。

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2间结束营业的老店，首间是经营干粮杂货生意超过半个世纪的老字号公和隆公司，在6个月前收档，老街仅存的金店，也已经营数十年的公安隆金铺，在两个月前向老街告别，如此一来，使老街传统商店数目再减少，之前已有不少老店搬迁或结束营业，留下的建筑物空置许久，人去楼空。

110老店剩30间营业

据商家表示，由于经不起时代洪流等因素的冲击，许多传统行业陆续结束营业或他迁，使这条老街起了变化，由早期的繁盛滑落至现时的冷静境况，街道两旁约110间的老店中，只剩下区区的30间继续营业，意即只有三分之一，予人不堪回首之慨。

板底街是在战前出现，至少逾百年历史，建筑物逾70年或逾百年，两旁古老独特风格的旧时双层建筑物，估计有110间商店，经营的生意多样化，批发及零售有，包括出入口贸易、干粮杂货、咸鱼、金饰、饮食、布庄、洋货、五金、酒铺、茶叶、校服、当铺、潮州粥及藤店等，不一而足。

湖海殿古庙保存完整

此老街的湖海殿古庙，具有120年的悠长历史，至今仍在，建筑物古色古香，保存完整及堂皇。

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板底街在上世纪从50年代开始，甚至更早，曾是商业热闹街道，各种商店林立，人来人往，呈现一片繁华热闹景象，曾几何时，随着时代演进变迁，此景不再，由繁盛没落至现今的冷淡，传统老店随之减少，与上世纪早期景象相比，简直是天渊之别，不禁令人唏嘘，进步洪流迫人。

据该老街坊指出，该老街之演变与没落，主要是时代更迭，敌不过岁月的洗礼，生意减少，老店人事已非，缺乏接班人等，都是此条老街没落的个中原因。

民宿咖啡馆激活老街虽然好景不再，板底街现时却展现转机商机，旅店、民宿及咖啡馆等的设立，虽然数目不多，似乎逐渐扫除冷淡情景，予人的没落感转换至新气象，令老商店商家感到兴奋，形容为老街的转型，莫不殷望能恢复此老街的生气。

“这条老街现时白天车辆多，行人不多，但在入夜时分，老店前街道冷清，反而是濒临马六甲河畔的老屋后部，情景热闹，原来是民宿与咖啡馆等的营业时间，为寂静的板底街注入热闹气氛，使老街不致于完全落寞。”

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商家希望板底街能转型成功，走上另一条路，以不同以往的行业取代，使这条老街至少能有上世纪的热闹气氛，更有生机商机，老商店继续存在，进而保存古老建筑及老街的气息。

陈锡安：见证老街“蜕变”

于1910年创立的华汉药行，经营中药生意至今已有108年的悠久历史，传至现今的东主陈锡安中医师已是第三代，他在此老街出生，年少时从上世纪60年代接过生意至今。

他见证这条老街的“蜕变”，由兴盛至冷淡，他指出，板底街早期老店家家开，老屋有人居住，天未破晓，已有来往人潮，步行到附近公市及商店购物，生意兴旺，老屋后的马六甲河，可见渔船徐徐回航，又见货船上货卸货，河上一片繁忙，至夜幕低垂，万家灯火，照亮街道。

时移境迁，此街道不少商店因各种因素结束营业，许多屋主或业主迁离，留下空置老屋，反映“昔时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”之情景。

陈锡安认为，板底街面对这种蜕变的局面，不意味她从此一蹶不振，昔日繁华一去不返，近年来新行业如旅店、民宿与咖啡馆等的崛起，给老街带来新希望新生机，更是一种转型。

盼政府修复老屋提高价值

他希望老街能开拓新市场，让位于世界文化遗产核心区的老街激起经济发展潜能，尤其是老屋不会是产业变为“惨业”，因此目前要务除了留住老屋，进而提高商业价值。

他也冀望政府关注老街的古老建筑物，或助一臂之力，协助维修或修复老屋，尤其是恐会崩塌荒置的古老建筑物，除了维护原来面貌，同时关注卫生情况。

建议老屋后部辟停车位

他建议，老屋的建筑结构不同，屋身颇长，可切开老屋为两半，保留老屋前半部，后半部辟作停车位，政府在这方面可仿效邻国新加坡，希望政府能加以研究。

陈锡安认为，转型对这条老街带来旅游和商业价值，此处又有美食，相信会有新商机，如果政府作出努力及设法协助修复保留老屋，恢复板底街的昔日繁华，相信指日可待。

沈镜河：须修复保护老建筑

另一间老店振发栈酒铺有限公司，也是老街的老字号，生意由战前开始至今约100年，东主沈镜河本身接替生意亦有60年，目睹板底街的兴衰，他叹息现今市场景象大不如前，相差甚远。

他指出，近10余年来，改变该老街景况的主要原因是时代的发展及变迁，市场冷淡及经济等问题，由于生意受到影响，眼看不少老店在不得已下结束营业，继续经营的老店不多，使老街市场缺乏朝气，趋向冷清。

他不忍老街日渐走向没落，除了振兴商业之外，建筑风格特别的古老建筑物，也须修复和保护，这方面须获得政府的关注及协助，毕竟老街与老屋可谓是马六甲古城的特色，更是宝贵的遗产，即使不能恢复往昔一样的繁华景象，至少让她以另一种新形象出现，保存老街的风貌，不致消失。

经营生意逾半个世纪的老字号公安隆金铺，也是板底街仅存的金店，因市场经济关系已结束生意。（图：星洲日报）

数十年的老店公和隆公司不久前亦告别老街，人去楼空。（图：星洲日报）

这家秤店经营生意至少有数十年，仍继续为顾客服务。（图：星洲日报）

一些老店屋改为民宿，老商家形容为“转型\"，希望为老街带来商业转机和生机。（图：星洲日报）