骑旧摩哆低调包装毒品．毒贩“穷活”也逃不了 男子为逃过警方法眼，在亚罗牙也家中低调包装毒品，也不在当地出售。不过，警方最终在民众提供情报之下上门逮人，并充公男子房内价值逾20万令吉的各类毒品。

亚罗牙也毒品罪案调查组缉获价值逾20万令吉的各类毒品；左起为莫哈末阿密、阿斯马迪及阿末马兹兰。（图：星洲日报）

（马六甲7日讯）男子为逃过警方法眼，在亚罗牙也家中低调包装毒品，也不在当地出售。不过，警方最终在民众提供情报之下上门逮人，并充公男子房内价值逾20万令吉的各类毒品。

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起获逾20万毒品

亚罗牙也警区主任阿斯马迪表示，亚罗牙也毒品罪案调查组于本月4日凌晨2时15分，根据民众情报到一家位于甘榜普劳的民宅进行检查，当时由38岁男嫌犯的母亲开门迎接。

他说，警方在表明来意后，母亲表示儿子在房内，警方到房内搜索，发现有1840公克海洛因、2940克他命、1300颗摇头丸及9000令吉现金。毒品市场价值共达20万3500令吉，警方也充公嫌犯的一辆摩哆车。

低调行事家人不知情

阿斯马迪表示，嫌犯已经活跃4个月左右，但是因为低调行事，包括没有一夜致富的现象，还是驾着老摩哆车，没有买豪华车，所以避过警方法眼多时。

同时，嫌犯在家中包装毒品后，并没有在当地销售，反而是供应野新及甲中央县的市场，因此并没有引起家中人怀疑。

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“警方上门时，嫌犯母亲开门迎接，因此相信母亲是不知道儿子的贩毒活动。当时是凌晨2时许，嫌犯是把自己反锁在房里在包装毒品。警方是在房内靠近床边发现毒品。”

他指出，警方将援引1952年危险毒品法令39B条文调查此案，一旦罪成，唯一刑罚是死刑。嫌犯将被延长扣留至本月10日，以助调查。

3年前涉毒案曾入狱

阿斯马迪表示，嫌犯最近一次涉及毒品案是在3年前，因为尿液对吗啡呈阳性反应，所以入狱4个月，相信家人都以为他已经改过自新。今次的尿液检验，一样对吗啡呈阳性反应。

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他说，今次亚罗牙也警队的成功，归功于民众与警队无间的合作。他希望民众有任何的情报，可以直接联络最近的警局，警方愿意给予全面的配合。

出席新闻发布会者，包括亚罗牙也副警区主任阿末马兹兰及亚罗牙也毒品罪案调查组主任莫哈末阿密。

起获的克他命市价每100公克售价1万令吉。（图：星洲日报）

警方上门逮捕时，嫌犯正在包装毒品，大包装内仍存有塑料汤匙。（图：星洲日报）

嫌犯家中缉获的海洛因以及摇头丸。（图：星洲日报）