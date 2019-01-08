刘志良：卫生官上门别担心．置诱蚊产卵器做研究 卫生部官员到住宅花园挨户敲门，在居民同意下置放诱蚊产卵器（Ovitrap）在室内及室外，以对当地黑斑蚊孑孓种类和繁殖区进行研究。

（马六甲7日讯）卫生部官员到住宅花园挨户敲门，在居民同意下置放诱蚊产卵器（Ovitrap）在室内及室外，以对当地黑斑蚊孑孓种类和繁殖区进行研究。

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浮罗加东的居民向《古城》社区报反映，本月4日有穿着制服外套的卫生部官员上门，出示一封来自昆虫学医药单位及医学研究所（IMR）的信件，征询居民同意后分别在冰箱旁和院子置放一个诱蚊产卵器，并将在9日上门收回。

同时，官员叮嘱居民不要去干扰和移动诱蚊产卵器，以便影响研究工作。

确认官员是否穿制服有证件

对此，甲州卫生及反毒委员会主席刘志良受访时证实，这确实是卫生部的研究蚊种计划，惟居民先确认上门官员是否穿着制服及佩戴证件，才开门接收。

他说，为了避免有人浑水摸鱼，居民若有任何疑问，可以要求对方出示文件或证件，或者拨电向卫生部及卫生局确认后才开门。

他说，上个月参与卫生部会议时有讨论此方案，以便展开研究黑斑蚊种类和繁殖地区的调查和研究，进而制定控制和减少黑斑蚊的步骤。

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“这个诱蚊产卵器等同一个捕蚊器，由官员带回去做进一步研究。因此，当有蚊子被捕获或产卵后，市民别担心会被误认为制造黑斑蚊温床的单位。”

根据诱蚊产卵器上的资料，居民有任何疑问可拨电询问有关单位，电话为03-26162688或03-26162686。

诱蚊产卵器由卫生部昆虫学医药单位发出，盼居民合作勿在研究期间干扰该器皿。（图：星洲日报）

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诱蚊产卵器内含无色液体，吸引蚊子产卵。（图：星洲日报）