大马机场顶级手套领跌‧马股上午走势由升转跌 大马股市今日（1月8日）开盘原本走势上扬，但在部份蓝筹股被抛售，尤其是大马机场和顶级手套等领跌下，马股由升转跌。

（吉隆坡8日讯）大马股市今日（1月8日）开盘原本走势上扬，但在部份蓝筹股被抛售，尤其是大马机场和顶级手套等领跌下，马股由升转跌。

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截至上午11点零5分，富时综合指数下挫2.63点至1676.54点。

场内下跌股居多，达340只，上涨股237只，平盘股305只；成交量达10亿7000万股，总值5亿3447万令吉。

大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）下跌8仙，挂7令吉92仙。

顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）跌20仙，报5令吉10仙。

大马银行（AMBANK,1015,主板金融服务组）下挫6仙。挂4令吉52仙。

国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）涨升7仙，报9令吉。

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联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）升5仙，报5令吉69仙。

IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）升4仙，挂5令吉60仙。

通讯股亚通（AXIATA,6888,主板电讯媒体组）报3令吉84仙，升3仙。