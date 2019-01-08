天合成香饼+Herbalceutical谷粮饮料．松鹤之夜迎2赞助商 2019年松鹤之夜迎来新赞助商，马六甲著名饼家天合成饼厂有限公司赞助手工香饼予每桌报名家庭。

天合成首次赞助松鹤之夜晚宴手工香饼；左起为本报高级广告专员方叶辉、林国胜及林安和。（图：星洲日报）

（马六甲7日讯）2019年松鹤之夜迎来新赞助商，马六甲著名饼家天合成饼厂有限公司赞助手工香饼予每桌报名家庭。

广告

该公司厂长林国胜日前在其位于直落垵工厂将手工香饼移交本报林安和。

林国胜：天合成香饼深受青睐

林国胜表示，天合成是由其父亲林雅成于1978年成立，最初期是在住家制作烧烤，经过这40多年的艰辛和坚持才走到今天。这次赞助松鹤晚宴的手工香饼也深受消费者和旅客欢迎。

他指出，目前该公司除了在直落垵设厂，长期以来也在马六甲著名旅游胜地鸡场街，以及最近几年在哥打沙班达花园Doris Pastry Cafe设手工糕饼销售点，售卖顾客喜欢的炭烧马蹄酥、手工香饼、鸡丝角和豆沙饼等各式各样产品。

特制8公斤大年糕

林国胜说，公司所制作的糕饼除了门市销售，也批发及承接代工生产。公司也在不同节庆推出应节糕饼，在即将来临的农历新年天合成除了推出一般传统糕点如蜜蜂窝，鸡蛋卷等，也首次特制238令吉的8公斤大型年糕，让消费者可以有更多的选择。

广告

他说，消费市场可能较往年淡静，但该公司都会往好的方面去看待并积极应对。

甲州松鹤之夜由本报主办，潮州会馆及惠来公会协办，全国荣誉赞助商是海鸥企业及TIMO田木科学草药有限公司，全国赞助商是Julie’s、飞鹰塔标德安药厂有限公司、仁敏机构有限公司、Serba Wangi私人有限公司及瑞翔工业有限公司，承办酒家是爱极乐大好运酒家。

赞助紫薯抹茶口味谷粮饮料

Herbalceutical有限公司支持本报孝亲敬老晚宴松鹤之夜，赞助紫薯和抹茶2种口味轻便盒装健康谷粮饮料，已报名的家庭每桌可获赠其中一种口味。

广告

NH Nutri Grains谷粮饮富含多达20种谷物，一杯就给您喝到丰富的蛋白质、膳食纤维、维生素、矿物质以及多种植物营养素，轻松满足每个人的营养所需，每天饮用有益健康。除了深受大众欢迎的紫薯谷粮饮，该公司推出的全新抹茶谷粮饮，2种口味皆营养丰富且美味可口，任何时候皆适合饮用。

此谷粮饮内含有的维生素A、D、E和K能眼睛保健、补充钙质、防止骨质疏松、有助牙齿与骨骼发育、抗氧化、增强免疫力、消解色斑、促进血液凝固、强健骨骼及预防心脏病。