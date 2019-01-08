永进首日上市溢价8% 自喷漆生产商永进控股（DPIH，0205，创业板消费产品服务组）首日上市，以2仙溢价挂收，报27仙。

（吉隆坡7日讯）自喷漆生产商永进控股（DPIH，0205，创业板消费产品服务组）首日上市，以2仙溢价挂收，报27仙。

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该股一度溢价10仙或40%，至35仙，闭市报27仙，溢价2仙或8%，有股1亿2848万9700股成交，为全场最活络股。永进控股开市首宗交易溢价9.5仙或38%，至34.5仙，2013万9000股成交。

永进控股发售1亿2656万新股，每股面值25仙。公司执行主席兼董事经理蔡美星说，未来公司将增加产品类别，即从漆和涂料扩大至清洁产品，以创造更高价值；也从目前的澳纽、印尼、新加坡、日本等市场，计划扩大至越南和斯里兰卡。

其中所筹获的130万令吉用来发展新产品，近期该公司也在现有厂房设置全自动化注罐设施，未来所有3条生产线将全面自动化。

建新厂拓产能

该公司也将建设新厂，有4条全新自动化注罐机器，预期2020首半年投产，新厂房和提升之生产线年产能倍增至2000万罐，前期970万罐。

该公司在上市行动中总筹资3160万令吉，其中2350万作为资本开销，300万令吉为行销广告费用。