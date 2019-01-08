吹北风刮倒铁架．户外大型广告牌桌椅要绑好 农历新年将至，春风缓缓吹起，大街小巷洋溢着新年氛围。然而，在年头刮起强风的这个时候，商民受促将广告牌、铁架及桌椅等可被风吹动的物品安放好，以免倒下造成人命伤亡。

（马六甲7日讯）农历新年将至，春风缓缓吹起，大街小巷洋溢着新年氛围。然而，在年头刮起强风的这个时候，商民受促将广告牌、铁架及桌椅等可被风吹动的物品安放好，以免倒下造成人命伤亡。

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在哥打拉沙马那，就有一间嘛嘛档用于投放影像的铁架，相信是被风吹倒，而业主也多天未营业，倒下的铁架无人处理。

除了铁架，商民也必须注意屋顶、雨伞等物品，必须将不稳固的屋顶修好，以及绑好一切可被风吹走的物品。

周先生：铁架倒了1周

在哥打拉沙马那打工的周先生受访时表示，上个礼拜有几天的风特别大，吹倒了嘛嘛档用来投影播放球赛的铁架。

他说，该嘛嘛档大约已有1个月没有营业了，而该铁架是上个星期被吹倒，他原本要将铁架移回原位，但是该铁架太大，担心不稳会再次倒下。

侯女士：小心顾好物品

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三角路22号经济饭侯女士指出，前几天有数天刮大风，档口的东西一直被吹走，自己只好小心将物品压好。

茹伟梁：绑好雨伞

武牙拉也凉茶档业主茹伟梁说，农历新年还没来，年景布置就被风破坏了，其中一条绳子被风吹断，但这些都是正常的现象。

他表示，去年他档口的雨伞就在这时候被风吹倒，今年他将用绳子绑好，以免再次被风吹倒。

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梁证法促关注武牙拉也大树

武牙拉也商家居民协会主席梁证法表示，武牙拉也曾经有建筑物的屋顶被风吹掉下来，他希望各业主若发现屋顶摇摇欲坠时，要自动将屋顶修好，以免发生意外。

“其实下大雨不可怕，刮大风才可怕。武牙拉也周围也有许多大树，我希望相关单位能够关注，以免树枝、广告牌被风刮倒而导致人员伤亡。”

陈劲源：嘛嘛档业主应收好铁架

历史城市政厅市议员陈劲源表示，每年农历新年前都会刮大风，因此促请业主应将移动广告牌、桌椅等物品安放好，以免被风吹倒而造成人命伤亡。

他说，至于上述嘛嘛档铁架，业主应将其收藏好，而不是随意放在路边，这将会危害公众安全及阻碍交通，他将会通知市政厅执法单位执行任务。

茹伟梁说，去年他档口的雨伞被风吹倒，今年他将用绳子将其绑好。（图：星洲日报）

刮大风给小贩带来困扰，但小贩并不埋怨，反而认为这是农历新年将至的气氛。（图：星洲日报）

距离农历新年还有约1个月，年景布置已被风吹断绳子。（图：星洲日报）

新年将至，春风起，大街小巷充满新年气氛。（图：星洲日报）