温思拯·2019年经济预测:我们应当如何看待? 把胡乱猜测和不安的情绪撇下,我们能做的是提高自我的竞争能力和良好的分配使用我们有限的资源来面对无法掌控的明天。

在新一年的开始,专家和学者们都会为新的一年做出分析和预测。普遍上,企业的经济预测会使用作业基础(Activity-Based Budget)但一个国家的经济预测会着重于其资本市场和货币市场的分析与预测。当然,世界与区域性的经济和政治走势会直接影响市场供求趋势与投资者的信心。

广告

人们都渴望新的一年会比过去的好,但往往经济预测都使到投资者失望,因为许多的经济预测模式都是根据过去的数据来判断未来(简称:外推法)。依据过去不久前的数据和事件来预测未来的方式是基于外在的推测,所以此类的模式有倾向于忽略经济本质上的变化。比如说市场需求的转变和人口的流动等等的本质性改变因素。

在2018年末,有许多经济学家预测今年会是动荡不安的一年。在国际舞台上,我们看到中美贸易战紧张的关系,英国脱欧困境和经济上的影响,全球经济放缓,中国和日本经济持续不景气,地缘政治的不稳定(Geopolitical Risk)等等。国内,我们的经济也面对种种的挑战包括政治的不稳定,出口减弱,采矿和农业产出口下降,原产品价低,公共投资急剧萎缩,私人投资增长缓慢等等。虽然中总社会经济研究中心(SERC)预测2019年的经济成长将从目前的4.9%下修至4.7%,但有些乐观的经济学者却认为我国今年的经济增长依然保持强劲与具有发展空间。

不管2019经济预测是积极的或负面的,我们都没有办法掌控明天所会发生的事。但我们能做的是保持积极乐观的态度和未雨绸缪。

把胡乱猜测和不安的情绪撇下,我们能做的是提高自我的竞争能力和良好的分配使用我们有限的资源来面对无法掌控的明天。

可惜的是,根据马来西亚财务规划理事会(MFPC)调查报告显示,大马人普遍缺乏理财知识,35%受访者不懂得理财,逾50%只有少于10%月入可储蓄。另一方面,几乎一半(49%)的大马人没有信心有足够的钱能够存活到80岁。根据雇员公积金的数据显示,超过三分之二(68%)会员在公积金的储蓄只足够持续大约4年半的生活开销。

我想有许多人感同身受,无论我们赚多少钱但都总是不够用。英语有句谚语说“You cannot have your cakeand eat it”(你不能吃那块蛋糕但又同时拥有它),我们不能盲目的追求我们理想和奢华的生活,不积谷防饥,但同时又要确保未来一帆风顺。

广告

笔者认为,在马来西亚只要我们愿意刻苦耐劳,我们是有选择和足够的能力来面对未来生活和经济的挑战。除了自我增价,储蓄,分散投资外,有退而不休的精神是我们应当有的生活态度。

把大条的理财道理放一边,我们若可以赚钱比花钱多,那我们每个人都可以成为“有钱人”,这是理财的黄金法则。虽然政府的政策会直接影响我们的生活,但最终如果我们不积极的规划我们有限的经济资源,无论2019年经的经济会是牛市或熊市,不未雨绸缪者必定殃及池鱼。与其用过去推算未来,活在惊恐中怨天尤人,倒不如保持警惕,做好准备迎接未来。