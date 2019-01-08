黄振威·统治者的规则 作为其职责的一部份，国家元首，或代理国家元首，必须每周阅读大量的内阁文件。

这可能是很多人都忽略的事，但我们的统治者——无论是9个州属的统治者或苏丹——都受到某些规则和条例的约束，包括像大马人一样，需要请假。

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在此之前，统治者必须告知统治者会议，接下来必须就他的计划作出正式的宣布。

委任摄政王之后（以接管苏丹的职责）就必须通知州务大臣，因为州务大臣必须在每周举行的州行政会议前与他会面。

因此，统治者不能收拾好行李后就离开超过30天而不透露他的计划。

在联邦级别，统治者，也一样，如果他希望在规定的时间内休假，就必须指定另一名统治者来行使国家元首的职责。

因此，在国家元首苏丹穆哈默五世最近请假两个月期间，霹雳州的苏丹纳兹林沙就接管了元首的工作。苏丹纳兹林沙是副国家元首。

在这两个月期间，首相敦马哈迪必须与苏丹纳兹林沙会面并就内阁文件向他做出汇报。

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作为其职责的一部份，国家元首，或代理国家元首，必须每周阅读大量的内阁文件。

上周，在一场罕见的典礼——也是许多大马人忽略的重要事情——苏丹纳兹林沙离开国家皇宫，在他执行了国家元首职责的两个月后。

苏丹纳兹林沙和苏丹后端姑莎拉莎林在出席了告别仪式后，在12月31日下午5时离开了皇宫。

该仪式是在斯里玛哈拉惹礼堂（Dewan Seri Maharaja）举行，由敦马哈迪在苏丹纳兹林沙前阅读感谢信，然后再由首相和其夫人敦茜蒂哈斯玛向皇室夫妇移交纪念品。

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当他们离开国家皇宫并回到霹雳行宫（Istana Hinggap Perak）时，有大约500名工作人员挥手欢送这对皇室夫妇。

我们当中没有多少人会记得或关心这一事件，但这是具历史性的。

如同所有大马人一样，我们的统治者必须履行某些职责，超越他们主持仪式的职责。

虽然我们有K P I（关键绩效指标）和评估（由我们的上司进行），但在国家元首的情况下，他的表现由其统治者同僚来做出评断。

统治者会议——由9名统治者和其他4个州属的州元首组成——每年召开3次会议以审议国家政策的相关事宜。

它确实是一个独特的机构，是在联邦宪法第38条文下赋权成立的，根据国家图书馆的说法，它也是世界上唯一的机构。

大马也是唯一的国家，每5年或当职位出现空缺（无论是驾崩、辞职或被罢免），由统治者选出国家元首和其副手。

期间，统治者还可以出于特别原因来召开会议讨论重大问题——在没有邀请州务大臣，首席部长和州元首的情况下——就像他们上周召开的会议那样。

联邦宪法第38（6）条文针对公共利益，阐明“统治者会议成员可以在与下列事项有关的情况下行使酌情权，即（a）选出或罢免国家元首，或选出副国家元首；（b）就任何委任提供建议；（3）国家元首必须由统治者会议通过选举产生，任期5年，但可以随时向统治者会议提出书面辞职，或通过统治者会议被罢免，及一旦不再担任统治者就必须立即退位；（4）附录三的第一和第三部份的条文适用于最高元首的选举和罢免程序。

在我国历史，统治者在任期内驾崩的，包括森美兰的最高统治者端姑查化，他在1957年9月2日登基成为大马第一位统治者，并在1960年4月1日于任期内驾崩。我们所有人肯定都记得他，因为他的肖像被印在所有大马纸币上。

我国的第11任国家元首苏丹沙拉胡丁也在任期内驾崩。苏丹沙拉胡丁，时任雪兰莪苏丹，在2001年11月驾崩。

但是，没有任何统治者在任期内下台，不论是出于自愿或被其统治者同僚罢免，虽然联邦宪法允许这么做。

在第32和22条纹，附录三的第一部份，国家元首的选举程序是：1.统治者有资格当选成为国家元首，除非：（a）他是一名未成年者，或（b）他已通知掌玺大臣表明不愿被选;或（c）统治者会议以秘密投票方式，议决他由于心智或身体衰弱或其他原因而不适合行使国家元首职能。

（2）依据本项所作之决议，必须获得统治者会议中最少五名成员投票赞成通过。

2.统治者会议必须依据（联邦宪法）第4条文所列选举名表，献议排名第一而有资格被选之该州统治者担任国家元首。如果他不接受该职，必须献议表内排名第二之州统治者；并依此程序进行，直至有一名统治者接受该职为止。

在具有如此严重性和深远影响的问题上，统治者希望自己决定该机构的未来。政治领袖没有发言权，这完全取决与他们是否要维持该独特轮流担任制度的传统惯例或采取未有先例。

联邦宪法是明确的——统治者有充份的酌情权——“选出或罢免国家元首，或选出副国家元首，“就任何委任提供建议”。

这件事情将在未来几周内展开，此事符合国家利益。