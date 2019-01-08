佳搏筹资联营房产 佳搏主要业务为建筑施工、提供学生宿舍及相关设备上的设施管理服务、供应冷冻水的区域冷却系统营运及产业开发。

（吉隆坡8日讯）佳搏主要业务为建筑施工、提供学生宿舍及相关设备上的设施管理服务、供应冷冻水的区域冷却系统营运及产业开发。

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佳搏共发售1亿4000万股新股及献售6000万股普通股，其中1亿新股配售给特定投资者认购，另2000万股供董事与雇员认购，剩余2000万股给予公众认购。

佳搏发行新股所筹的资金中，33.3%作为东盟足球协会（AFF）联营的综合产业发展项目资金及39.3%则是雪州布特拉高原“我的雪兰莪房屋计划”

项目的营运资金及15.5%为Datum Jelatek发展项目旗下购物商场的供应冷冻水的区域冷却系统的资本支出。

佳搏发行1亿4000万股每股发售价30仙新股，意味市值将增至7亿5300万令吉。

自1995年成立的佳搏，拥有丰富经验的执行董事及在建筑施工领域有良好记录的主要管理团队。

而佳搏获取的长期合约将提供该公司经常性收入来源及在合约期间确保业务可持续。

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佳搏首次公开售股每股30仙发售价，相等于2018财政年盈利6.5倍本益比。根据2019年建筑盈利的6倍本益比和经常性盈利的10倍本益比为基础，该股合理价为35仙。