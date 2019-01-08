大臣：下月起开跑．行政集会各县轮办 森州州务大臣阿敏努丁宣布，下月起将在各县轮替举办每月“州政府行政集会”，全天份段个别会见公务员及开放与民众会面，以期提升解决民瘼效率及更有效落实州政府政策。

阿敏努丁（前排左一）在拉扎里（中）的见证下，颁发奖状给比赛获奖的公务员（右一）；后排左起巴克利及威拉班。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉7日讯）森州州务大臣阿敏努丁宣布，下月起将在各县轮替举办每月“州政府行政集会”，全天份段个别会见公务员及开放与民众会面，以期提升解决民瘼效率及更有效落实州政府政策。

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他说，该集会将召集所有森州行政议员出席与当地地方政府公务员交流，并开放与市民会面；活动可分为早、午、晚分段进行；早上为行政议员与公务员的行政集会、下午则开放与民众会面，若有特别需求，也可以在晚上安排活动行程。

阿敏努丁强调，每月举办森州政府行政集会非常重要及具意义，各部门的公务员扮演着政府与人民之间的沟通桥梁，负责收集人民对政府施政和表现的反馈，公务员更是政府施政后有能否有效执行的重要元素。

减少官僚作风

他是于今日主持森州行政集会，致词时作出上述宣布后并强调，这也是希盟政府在2019年的新展望，由森州行政议员率领各部门官员贴近民生，届时，政府新政策能够直接清楚传达之余，市民遇上任何问题也能及时反映，减少所有官僚作风。

他随后在新闻发布会上针对媒体询问时透露，希盟执政森州以来，不少政府部门均出现人事变动，不管是转换部门或行政上的升职者都有，但他相信，公务员经过了6至7个月后已有足够的适应期，在新的一年，所有政府官员必定尽心尽力为政府效力。

“我也有信心，行政议员团队同样已经适应并步入正轨，能够带领各部门官员配合政府逐步落实2019年的森州财政预算案。”

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他指出，目前完成了预算案的部份政策，包括一些拨款的承诺也兑现了，希望预算案能够尽快且有计划地实行，而不是等到年秒再仓促完成。

在今早的活动上，超过百名森州行政部门公务员出现，大臣除了表扬他们一直以来为州政府尽责，现场也颁发1万令吉奖励金给3个获得评分92高分的部门。另外也颁发奖状及礼篮给参与内部比赛的优秀公务员。

陪同出席嘉宾包括森州秘书拉扎里、森州行政议员张聒翔、陈丽群、朱建华、威拉班、阿鲁古玛、巴克利、莫哈末拉菲益、莫哈末道菲及各行政部门局长。

各部门代表在新一年的首次行政集会上，进行宣誓仪式。（图：星洲日报）