黄翠如自曝有“第三者”介入．与萧正楠之间永远隔着一个他 黄翠如却在IG上表示，自己和老公之间永远隔着一个人...，那个人就是...。

（香港8日讯）萧正楠与黄翠如结婚后，不时在网上晒爱放闪，继萧正楠之前晒自己炮制给爱妻的鸡翅煎蛋饭后，翠如作为“人妻”也很贴心，见老公辛苦日拍夜拍，煲了去火的节瓜咸蛋肉片汤给他，令萧正楠高兴地在社交网站上传靓汤照片，还留言称：“还以为今日是我生日？又或是我做的善事多？回到家竟然有汤喝？”好多人留言大赞翠如之际，与与萧正楠老友鬼鬼的曹永廉即留言：“小心有毒！”紧接着不少网民回复曹永廉：“好一个进击的小三啊！”又有人指阿廉吃醋，十分搞笑。

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而黄翠如却在IG上表示，自己和老公之间永远隔着一个人...，那个人就是“曹永廉”。

黄翠如日前晒出一对情侣表照片，留言写道：“萧大哥（萧正楠）和廉大姐（曹永廉）在瑞士亲手做的表，拿去了慈善拍卖。”并感谢捐款人士把拍卖得来的表转赠给夫妻俩。但除了情侣表照之外，黄翠如附上几张曹永廉扮女装的照片，幽默称：“萧大哥做的表在我手，廉大姐做的表在他手，就是代表，我和他之间永远隔着一个曹永廉”，验证了曹永廉“小三”名分。网民看了再度猛亏曹永廉是“地表最强小王”！