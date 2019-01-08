州政府要带动经济发展．5年内激活搁置屋业 搁置多年的商店发展计划不但影响市容，还造成经济损失，为了带动森州的经济发展，森州政府将在5年内陆续激活搁置计划，为社区发展打入强心针。

位于芙蓉心脏的旧姑娘堂原址地段，希望能在5年内发展为共管公寓。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉7日讯）搁置多年的商店发展计划不但影响市容，还造成经济损失，为了带动森州的经济发展，森州政府将在5年内陆续激活搁置计划，为社区发展打入强心针。

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掌管城市和谐、房屋地方政府与新村行动理事会的森州行政议员张聒翔，于去年10月宣布新政府成功解决搁置6年的芙蓉新那旺卫星市中心（Bandar Satelit Senawang）店屋，为重启搁置屋业打响第一炮。

此外，根据州政府的名单显示，森州将着手处理另外2项搁置计划即在芙蓉“心脏”的旧姑娘堂原址地段，以及罗白芙蓉中华小学后门隔壁的商店，扮演协调员的角色。

接洽芙小后门隔壁商店买主

张聒翔告诉《花城》社区报，这2项发展计划情况大不同，一个是需要投资者及大笔资金发展建设的地段，另一个是已有买主的搁置商店。

他说，于芙小后门隔壁搁置的11间商店，大部份买主在芙蓉公市工作；去年杪与买主洽谈，希望他们能接纳及配合政府的计划。

他坦言，由于商店搁置多年，买主已缴付订金，甚至有些买主开始交付房屋贷款；与其继续让商店搁置导致血本无归，买主不如与政府一起解决问题。

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“州政府试图与买主商量承担一些技术费或翻新费，好让能符合资格获得入伙纸（CF），事后买主能正式投入运作，进行商业用途。”

他说，若商店继续遭搁置，不会为买主带来任何利润，因此依照长远计划发展，买主接纳州政府建议，并在5年内解决这问题，才是上策。

旧姑娘堂原址改建公寓

张聒翔指出，对于搁置超过20年的旧姑娘堂原址地段，州政府已召见发展商，而发展商也确定将兴建商场计划改为兴建2栋共管公寓，希望能在5年内发展起来。

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他说，由于该计划是一项大工程，涉及投资数额及开销大，因此发展商也召集有兴趣的投资者，或不排除数个发展商合作发展，好让这片策略性地段不会继续丢空浪费。

“政府仅是扮演桥梁的角色，希望有发展商或投资者加入其中，他们可以主动联络我。”

他坦言，旧姑娘堂原址地段处在市区中心点，搁置不发展成为“水池”确实有损坏市容，因此州政府很看重这项发展。

皇珠广场KPJ医院旁建筑有业主

针对芙蓉其他搁置建筑物，张聒翔指出，敦依斯迈医生路荒废多年的皇珠广场（前身为半岛广场）及金马扬KPJ专科医院旁的2座建筑皆有业主。

他指出，金马扬KPJ专科医院旁的2座建筑于3年前已经有发展商接管，但不知为何至今仍没进行任何工程。

他说，州政府将继续监督和更进搁置的建筑物，逐步于发展商接洽及了解情况，好让这些搁置多年的建筑物能激活起来，带动森州经济发展。

芙蓉中华小学后门隔壁的商店搁置多年，买主已缴付订金，甚至有些买主开始交付房屋贷款。（图：星洲日报）

荒废多年的皇珠广场虽然有业者，但却丢空多年，杂草丛生。（图：星洲日报）