雷电交加之后（第11篇）‧新科技重塑行业‧传统媒体转型迫在眉睫 随著网媒及社交媒体领域挑战进一步激化，传统媒体，包括电视、付费电视及纸媒等，皆面对前所未有的挑战与承压，2018年股价腰斩崩跌了50%，传统纸媒如马来前锋报（UTUSAN，5754，PN17公司）则重挫近70%，陷入财困成为PN17公司，在在显示传统媒体业务转型求突破已迫在眉睫。

随著网媒及社交媒体领域挑战进一步激化，传统媒体，包括电视、付费电视及纸媒等，皆面对前所未有的挑战与承压，2018年股价腰斩崩跌了50%，传统纸媒如马来前锋报（UTUSAN，5754，PN17公司）则重挫近70%，陷入财困成为PN17公司，在在显示传统媒体业务转型求突破已迫在眉睫。

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2018年为媒体业艰辛一年，这主要是广告开销迅速从传统平台转移至数码平台、市场消费情绪低迷、营运成本有增无减，新科技将重塑媒体行业、印刷纸成本走高，都是传统媒体的“致命伤”。

前锋报最伤

媒体业2018年的困境惨状，从马股5家主要媒体上市公司年内股价前后崩跌50%，即可见一斑。最严重陷入财困的马来前锋报则崩溃近70%，主要是其首9个月净亏损进一步恶化至4239万8000令吉（前期净亏损仅为207万令吉）及8月宣布为PN17陷困公司行列为主因。

ASTRO公司（ASTRO，6399，主板电讯媒体组）在2018年的股价，从2令吉59仙下跌48.64%，至1令吉33仙。首9个月净利减少2亿4432万6000令吉或是41.49%，料是股价大挫主因。

由于新政府表示不愿看到付费电视领域被垄断，并已发出更多执照加入战围，加上网媒在广告抢滩来势汹汹，相信也是导至ASTRO公司股价重挫逾半的个中主要原因。

首要媒体（MEDIA，4502，主板电讯媒体组）股价则从73仙下跌50.68%，至37仙，首9个月净亏损大幅度改善，减少至2058万令吉（较前期净亏损为2亿7245万9000令吉）。

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世华媒体（MEDIAC，5090，主板电讯媒体组）则从40仙下跌21仙或52.5%，至19仙，其截至2018年9月30日首6个月净利稍为增加129万8000令吉或5.48%，至2497万6000令吉，较前期净利为2367万8000令吉。

星报出版（STAR，6084，主板电讯媒体组）从1令吉47仙下跌78.5仙或53.4%，至68.5仙。首9个月净利大幅度萎缩，即从前期净利2亿4544万3000令吉减少至1432万5000令吉，前后剧减94.16%。

ASTRO公司虽仍有利可图，惟仍居安思危急于进行转型，管理层为配合打造更强大的公司，计划把业务和组织结构进行战略性审查，特别是更深入的成本合理化和人力资源优化（削减员工提升工作效率），以将公司保持竞争力，高效率和灵活性。

该公司专注关键增长领域开拓良机，特别是发展宽频、会员制和奖励、优质内容制作、广告收入及电子商务等领域。它的绩效能否进一步发发酵，下个季度第四季将可露出一些端倪。

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另一边厢，巫统旗下传统纸媒——马来前锋报的挑战则更为艰巨，特别是巫统在509大选失利后，前锋报即失去其坚强财务支柱，逼使它“自力更生”，转型自救。

由巫统控制的马来前锋报，自2012年财政年开始亏损。去年8月20日马来前锋报因拖欠银行款项未能如期偿还，而被列入财困PN17公司。

在进行重组之际，马来前锋报主要是通过脱售资产以应付日常营运开销及支付供应商及偿还银行贷款等，同时也推行自愿离职计划，将1500员工总数减少逾半以降低成本。

目前为止，除了看到马来前锋报脱售资求生外，尚未见其重组大计。该公司能否通过重组计划脱离困境，朝向电子化是否就是“万灵丹”，相信很快就有答案，也可能作为同侪参考借镜。