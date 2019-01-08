国际油价反弹 油站业者赚幅调整‧油气股应声涨 油输出国组织（OPEC）减产效应发酵，2018年12月原油供应量达近2年来最大降幅，国际油价止跌反弹1%，加上政府同意调整油站业者赚幅，带动周一马股石油与天然气股应声上扬。

（吉隆坡7日讯）石油输出国组织（OPEC）减产效应发酵，2018年12月原油供应量达近2年来最大降幅，国际油价止跌反弹1%，加上政府同意调整油站业者赚幅，带动周一马股石油与天然气股应声上扬。

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《路透社》指出，市场乐观期待美国与中国谈判将化解贸易战僵局，加上油盟减产扶持，布兰特原油价格一度起1%至每桶57.61美元。

受到国际油价走扬提振，马股周一油气股也涨声不绝，PETRON大马（PETRONM,3042,主板能源组）和恒源（HENGYUAN,4324,主板能源组）分别上涨30仙和20仙，报6令吉70仙和5令吉零5仙。

阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）、大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）和沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）则以量取胜，打入10大热门股行列。

官有缘唱好大红花石油及佳利敏

投资大户官有缘开始进场，在网上撰文大力唱好大红花石油和佳利敏石油（CARIMIN,5257,主板能源组），透露已买进这两只油气股，带动大红花石油收升5仙或5.59%至94.5仙，佳利敏石油涨3.5仙或6.03%至61.5仙。

国油贸易影响中和

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另一方面，政府同意调整油站业者赚幅，每公升的RON95和柴油代理佣金将调高2.81仙和3仙，艾芬黄氏研究相信这将造福油站业者，但对国油贸易（PETDAG,5681,主板消费产品服务组）影响中和。

该行解释，若阿尔法（α）假设保持不变，国油贸易的汽车汽油（MOGAS）和柴油赚益将维持在每公升5仙和2.25仙水平，对集团影响“中和”。

与此同时，报道指出，政府新推出的“My100”及“My50”无限乘搭快捷通（RapidKL）公共交通系统月票首日即接获2万名用户注册，艾芬黄氏研究认为新配套较之前的配套带来更多的日常通勤成本，可能意味着通勤族将更多采用公交出行，恐对零售汽油销售带来更大的压力。

综合以上，艾芬黄氏研究维持国油贸易财测、“守住”评级和28令吉30仙目标价不变。