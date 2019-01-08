冀减亏损‧协固扩海外市场 协固工程（CEPCO,8435,主板工业产品服务组）将极力扩展海外市场，但认为市场仍具挑战，仅冀望2019财政年可减少亏损。

（吉隆坡7日讯）协固工程（CEPCO,8435,主板工业产品服务组）将极力扩展海外市场，但认为市场仍具挑战，仅冀望2019财政年可减少亏损。

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协固工程董事经理梁桂华在股东大会后表示，目前本地许多大型基建项目取消或搁置，该公司作为管桩制造商影响甚大，所以接下来一年将极力扩展海外市场，增加有较高赚幅的出口销售比重，如出口至巴布亚新几内亚新市场和探索更多亚洲区新市场如越南、孟加拉及缅甸。

“目前出口销售占总营业额的30%，而2018财政年出口销售比重约38%，所以今年我们预计维持出口比重在38至45%左右。”

他补充，尽管如今美元走强，出口销售盈利可观，但桩原材料如钢铁也是进口，所以相对的成本也增高。

“而且汇率起伏不定，就像去年出现过马币走强，影响该公司赚幅。”

梁桂华指出，印尼政府有意加建更多的海港，对协固工程而言是好事，因为该公司生产的是管桩，比起方桩更适用于海里。

协固工程现有的出口市场包括印尼、汶莱、新加坡及马尔代夫。

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他表示，该公司持有约6000万令吉订单，并竞标3亿至4亿令吉的项目，该公司希望成功取获30%，竞标书中约90%是海外项目。

拟竞标双轨火车材料供应

另一方面，他指出，该公司对金马士新山双轨火车项目深感兴趣，希望竞标该项目的建筑原材料供应。

有关该公司近年负债率逐渐增长，他解释，该公司现负债率为0.59倍，不仅低于同行的1倍，也低于该公司理想的0.65倍，所以还有增加申请贷款的空间。

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“现在经济放缓，加上有时收入延迟入账，所以我们不排除会申请银行承兑汇票作为营运资金。”

根据协固工程2018财政年年报显示，该公司已连续亏损2年，2018财政年亏损恶化至557万1000令吉，相比2017年净亏523万2000令吉。

他指出，该公司进行了成本管理，曾与钢铁供应商洽谈能否在合约期间固定钢铁价格。

他表示，该公司旗下5间厂房，目前没有任何关闭计划，但各厂现仅维持最基本人力资源，所以若那间厂房没接单，就会调派员工去另一间。

“现在比较多的项目在雪兰莪该区域，所以部份员工都集中到雪兰莪和森美兰的3间厂房。”