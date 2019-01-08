余仁生推介新春活动及一桶金为巴生福爱之家筹款 余仁生推介己亥年新春活动，并以“一桶金”慈善计划，为巴生福爱之家儿童院，筹款兴建大楼。

（图：余仁生提供）

余仁生推介己亥年新春活动，并以“一桶金”慈善计划，为巴生福爱之家儿童院，筹款兴建大楼。



该公司董事经理邱月辉说，2019年，农历是己亥年，而亥年是即福态又圆满的猪年，余仁生因而把农历新年主题订为“福满年”。“福满年”同时也代表着：福气圆满，富贵满盈，希望大家回家过个大肥年！他指出、猪的形象也承载着华族对于厚道、温顺和诚实的精神寄托；它繁衍旺盛，象征家运兴盛繁荣，国运兴隆进步。人们期盼着猪年，是期盼福气随之而来，好运随之而到。因此，己亥年最大的祝愿，应是天下风调雨顺，家家富裕满足，人人健康快乐。



一直以来，余仁生都在传达一个重要的讯息。那就是：不管时代如何变迁，传统是族群的根本。因此，华人必须世世代代，延续和传承优良的传统文化，包括感恩文化和送礼文化，也包括鼓励在外工作的游子，一定要回家过年，与家人欢乐团圆。

广告

（图：余仁生提供）



邱月辉表示，春节是充满感恩、温馨和欢笑的节庆，春节送礼是为了报答和祝福。送余仁生礼篮，送的是一份真心诚意，送的也是一份实惠和信誉。余仁生共推出66款新春保健礼篮，以及9款新春保健礼盒。并以立体刺绣、宫廷风、绫罗绸缎和民族图腾等精致款式，作为独一无二的美观设计。



余仁生同时也推介该公司的“一桶金”慈善活动，这是该公司连续16年来，不曾间断的公益善举。



邱月辉指出，这项活动的目的是祝愿和激发大家，尤其是年轻人，为事业与将来努力奋斗，以嬴取人生的“一桶金”。华人过年会互相赠送年柑，“柑”在广东话的发音和“金”相同。所以，“一桶金”也代表着好运和财富。许多年轻人刚出来社会工作，也许没有太多预算以购买礼篮送给家人。因此，送上“一桶金”除了能够讨个好意头，还象征带着“一桶金”“衣锦还乡”的另一层含义。



余仁生每年的“一桶金”计划，都会为一家弱势团体筹款。该公司也想借此而希望，年轻朋友在追求梦想的同时，也别忘了“取诸社会，用诸社会”的大我精神，行有余力要懂得回馈社会，去帮助有需要的人。



今年的“一桶金”受惠单位，是雪兰莪巴生良木园的福爱之家儿童院。福爱之家的成立宗旨，是给予被忽视、虐待或遗弃的孩子一个家。它除了提供孩子的衣食住行和基础教育，也为失去关爱和依靠的孩子，付出爱心和给予保护。

（图：余仁生提供）



邱月辉说，让这些孩子有个家，一个可以遮风挡雨、有温暖和欢笑的家。并让他们培养手足之情和互助精神，这样他们才能健全成长，他们的人生才能朝正确的方向迈进，开展光明坦途。



余仁生这次之所以协助福爱之家，是想帮助它兴建大楼。希望这些孩子，可以拥有一个良好的成长环境，可以健康成长。此外，该公司也希望他们能够获得充份的生活技能训练，长大后可以照顾自己。甚至也能够自助助人，不只有能力实现自己的梦想，还有能力回馈社会。



这项计划的筹款方式是：每购买“一桶金”，余仁生将为客户捐献部分款项给福爱之家儿童院。善长仁翁也可将义款放入余仁生分店的筹款箱，或可直接汇款给儿童院。



汇款详情如下：Pertubuhan Rumah Anak Yatim Berkat KasihHong Leong Bank：339-000-19040，或Maybank：5129-055-14888。



“一桶金”筹款活动，由即日起至明年2月19日止，欢迎拨询问热线1300888213了解详情。

（图：余仁生提供）