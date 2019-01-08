陈驹腾．叶亚来在芦骨 1957年马来亚独立日，从事教育工作的王值原，终于完成了他一生最重要的著作“叶德来传”。

1957年马来亚独立日，从事教育工作的王值原，终于完成了他一生最重要的著作“叶德来传”。

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叶德来又名叶亚来，后世人将他誉为是“吉隆坡的开埠功臣”，坊间有不少刊载叶氏生平的著作，王值原所著“叶德来传”，是当年最为详尽，引人入胜的一部佳作。

叶亚来未到吉隆坡前，芦骨是他日后名垂青史的发源地，他是广东惠州人，在乡居时，原是一名庄稼人及牧童，因生活贫困，不识字的叶亚来也在1854年以17岁之龄，离开家乡抵达马六甲，投靠远亲叶国驷，后者也帮他找了一份矿工的工作。

在4个月后，他辞职了，也找到一名叫叶五的族人，介绍他到一间店铺担任伙计。

叶亚来原本想到南洋“淘金”，以便早日衣锦还乡，却想不到在马来亚的生活与在家乡时相差无几，因此也有返乡的念头。

他向东主辞职后，又去找叶五，后者给了他一笔盘川返乡，但好赌成性的叶亚来，却把盘川输完。

他无法返乡，又无脸再见叶五，只好离开马六甲到芦骨的锡矿场去当厨师，真没有想到这次在赌场中输光，对叶亚来而言，反而因祸得福，注定他留在马来亚，并扭转了他后半生的命运，成为我国的伟人。

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1996年11月30日，台湾中央日报刊登了我国留台生，著名年轻女作家钟怡雯的一篇有关“重审叶亚来”的长文，她形容叶亚来的那次赌博，是他生命的转捩点，它是促使叶亚来的个性成熟，并因此决定了他终老南洋的命运。

他在芦骨矿场当厨师4年，省吃省用，存了一笔积蓄，还开始在芦骨做猪肉及锡矿生意，直到1859年，他应盛明利之邀到芙蓉当副队长，并涉入芙蓉双溪乌绒土酋之间的锡米战斗。

王植原写“叶德来传”，对叶亚来入芙蓉而至吉隆坡之前，在芦骨矿场生活了4年的日子极为注重，我见过王植原本人，高瘦个子，谈吐温文尔雅。

他在著作“后记”中，曾谈及他曾3度到芦骨，三访当日黄金时代的遗迹，如今已经荒废的炮台山（Lukut Fort），芦骨河古渡口，并会见当地最老的俏领，才得悉当年的遗迹。

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他提到最老的侨领，就是指先夫陈北护。我当时刚上初中，他三度访问家父，我皆在场，如今事隔60余载，虽然对作者的印象已经模糊，但是他每次拜见家父时，态度极为诚恳。

当年交通不便，私家车极少，他每次到来都是搭乘巴士而来。

家父早年到芦骨，他曾带领王植原找到芦骨河的古渡口，当年专鸠收锡米税的税关遗址遗迹坍塌，仅剩巨块岩石。

我随着他们两人，小小的心灵也会想到，当年的芦骨在拉惹珠马统治下的盛景，而叶亚来在芦骨矿场工作的锡米产品，就由这条芦骨河运出，缅怀古老旧事，不胜唏嘘！